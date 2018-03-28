"Олег Анофриев оставил после себя уникальную память"

28 марта скончался народный артист России Олег Анофриев. Актер ушел из жизни на 88-м году. Соболезнования и воспоминания об актере - в материале ТАСС.

"Жизнь, озаренная талантом"

Олег Анофриев прожил яркую творческую и семейную жизнь, сказала ТАСС актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, которая работала с ним в Московском академическом театре им. Маяковского и на съемочной площадке фильма "Быть влюбленным".

"Олег прожил очень хорошую жизнь в смысле творчества и человеческого счастья. У него замечательная семья. У него были работы в театре и в кино, он прекрасно пел, был очень востребован. Конечно, у него, наверное, были свои переживания или неприятности, но жизненный путь у него был замечательный, озаренный талантом", - сказала она.

По словам Немоляевой, Анофриев был жизнерадостным человеком, причем это качество проявлялось как на театральной сцене, так и в ходе съемок кино.

"Я была его партнершей в Театре Маяковского, я помню его как очень светлого и оптимистичного, юморного человека. Олег пробовал себя и в качестве кинорежиссера, я сыграла роль в его фильме "Быть влюбленным". Мы работали с ним душа в душу, было весело и интересно, мы давно знали друг друга, и у нас не было никаких сложностей. Воспоминания самые приятные", - добавила актриса и выразила свои соболезнования родным Анофриева.

"Творчество Анофриева продолжит радовать людей"

Олег Анофриев запомнится как большой талант, его творчество продолжит радовать людей. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала в среду актриса, режиссер Светлана Дружинина. "Его композиторский талант, невероятнейший талант певца, который оставил после себя уникальную память: и Трубадура, и другие потрясающие вокальные произведения, которые никто не может спеть так, как он. Они продолжат нас радовать", - сказала Дружинина.

Актриса вспомнила, как делала первые шаги в профессии вместе с Анофриевым. "С Олегом у нас прошла интересная жизнь. Мы вместе вошли на съемочную площадку: он был уже профессиональным артистом, закончившим Школу-студию МХАТ, а я только-только приходила в мир кино. Это была картина "За витриной универмага" 1955 года, это был фильм дебютов - начиная со сценариста Алексея Каплера, артиста Анатолия Кузнецова и до нас с Олегом", - рассказала она.

После этого творческие пути артистов не раз пересекались, в том числе на съемках картины Дружининой "Гардемарины, вперед!", в которой Анофриев пел. "Эта дружба прошла до последних дней Олега, у нас была, как говорится, общая группа крови. Он был человеком творческим, компанейским", - подчеркнула Дружинина.

"Давайте говорить о таких людях - позитивных, созидательных, ярких, светлых, праздничных - светлым словом. Многая память и благодарность за его работы", - заключила режиссер.

"Гордость России"

Олег Анофриев был блестящим профессионалом, которым Россия может гордиться. Такое мнение ТАСС высказал композитор Григорий Гладков.

"Это образ русского талантливого человека, на котором Россия держится. Это гордость России, можно сказать", - сказал Гладков. Он добавил, что певец работал до последнего дня. "В последнее время он увлекся звукорежиссурой, сам записывал свои сказки, песни, сделал студию, все это освоил, все это у него было блестяще", - отметил он.

"У него все было красиво и все получалось. Он был блестящий актер, певец профессиональнейший, он еще был композитор и поэт. Например, песня "Какая песня без баяна" - это его полностью", - сказал он. "Талантливый, простой, красивый, скромный и великий. Вечная память ему", - добавил музыкант.

"Внес значительный вклад в искусство"

Композитор Максим Дунаевский назвал Олега Анофриева общительным и творческим человеком, внесшим значимый вклад в искусство. "Это тяжелая утрата. Замечательный актер, певец - человек, с которым я много работал и общался. Человек необыкновенно творческий был, много пел моих произведений в самых разных фильмах и спектаклях", - сказал Дунаевский.

Анофриев исполнял его песни в картине Ролана Быкова "Автомобиль, скрипка и собака Клякса". Композитор также назвал актера общительным и веселым человеком, "оставившим яркий след в искусстве". "Соболезную всем тем, кто его знал, кто с ним общался и дружил", - добавил собеседник агентства.

"Неисчерпаемое" творческое наследие

Творческое наследие Анофриева, человека многогранного таланта неисчерпаемо, его роли, выступления и песни будут близки и понятны людям даже спустя многие годы, уверена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Глубоко опечалена известием о кончине народного артиста Российской Федерации Олега Андреевича Анофриева. Ушел из жизни настоящий мастер, человек яркого, многогранного таланта, чье творческое наследие поистине неисчерпаемо. Десятки ролей, интереснейшие работы, блестящие выступления на эстраде и добрые, искренние песни, заставляющие размышлять о самом сокровенном, даже спустя многие годы будут нам близки и понятны", - говорится в телеграмме, направленной спикером Совфеда в Союз кинематографистов России.

Матвиенко отмечает, что Анофриеву были присущи такие замечательные качества, как душевность, необыкновенная порядочность и уважение к людям. "Для всех, кто видел его на театральной сцене или на экране, кому посчастливилось работать вместе с ним, его уход стал тяжелой невосполнимой утратой. Светлая память Олегу Андреевичу", - говорится в обращении.

Сенатор выразила соболезнования, слова поддержки и сочувствия родным и близким артиста.

Благодаря Анофриеву "Бременских музыкантов" знает вся страна

Анофриев замечательно исполнил песню "Бременских музыкантов", благодаря ему ее знают во всей стране, отметил композитор Юрий Энтин.

Собеседник агентства рассказал, что до Анофриева такими "настоящими" голосами в мультипликации никто не пел. "Это было ярко, неожиданно и ввело новую моду, если б не он, я не знаю, знала бы вся страна "Бременских музыкантов", потому что она была исполнена безупречно", - сказал Энтин. "Сегодня так совпало, что мы скорбим по тому, что случилась такая беда в городе Кемерово, но для меня случилась еще и личная беда, потому что умер мой близкий друг и первый исполнитель моего произведения "Бременские музыканты". Мы с ним, можно сказать, не расставались", - рассказал Энтин.

"Когда он записал "Бременских музыкантов", на моих глазах произошло чудо: он спел все песни. Когда он пришел, мы его пригласили спеть одну песню - песню Трубадура "Куда ты, тропинка, меня привела", а он сказал, что запросто мог спеть все песни. Он чуть ли не с первого дубля спел песню Атаманши, для нас это было неожиданно, а потом и песню разбойников", - поделился воспоминаниями Энтин.