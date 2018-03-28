МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский призвал обеспечить пожарную безопасность в учреждениях "Росгосцирка" и в кратчайшие сроки устранить все имеющиеся нарушения. Об этом он заявил на совещании с главой компании "Росгосцирк" Дмитрием Ивановым, говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры в среду.

"Противопожарная безопасность должна быть на особом контроле, - отметил Мединский. - Обязательно изыщите необходимые средства и в максимально возможные сроки устраните все выявленные нарушения".

В свою очередь, Иванов отметил, что во всех подведомственных цирках проводятся профилактические работы, а в 2017 году компания провела замену устаревших систем пожаротушения, систем оповещения и эвакуации в цирках Костромы, Иркутска и Красноярска.

Вместе с тем, по словам Иванова, в некоторых цирках были выявлены нарушения правил противопожарной безопасности. Он уточнил, что они, в частности, связаны с функционированием системы пожарной сигнализации, заменой пожарных гидрантов.

В настоящее время в системе "Росгосцирка", напомнили в министерстве, работает на постоянной основе 31 стационарный цирк.