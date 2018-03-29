Москвичи смогут посещать музеи без билетов и очередей с помощью специальной карты

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Агентство "Мосгортур" и московский Департамент культуры разработали карту "Музей в подарок", которая позволит посещать музеи без очередей и билетов. Об этом в четверг сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Абонемент позволит 10 раз в течение полугода посетить культурные учреждения Москвы со скидкой и избежав очереди. В проекте принимают участие 13 музеев и их филиалы, с полным списком можно ознакомиться на портале.

"Купив карту, горожане смогут посетить культурные учреждения без очереди за билетом, а также сэкономить. Карта на 10 посещений стоит 2150 рублей. Средняя цена одного билета, купленного в кассе, - около 300 рублей. Получается, за 10 билетов посетители могли бы заплатить порядка 3 тыс. рублей", - сообщил генеральный директор "Мосгортура" Василий Овчинников.

Абонементы поступят в продажу 2 апреля, их можно будет заказать на сайте "Мосгортура", там же можно выбрать дизайн карты. Получить ее после электронного оформления можно будет в кассе любого учреждения, участвующего в акции. --