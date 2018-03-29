Олега Анофриева похоронят на Аксиньинском кладбище в Подмосковье

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Похороны народного артиста РФ, певца и автора песен Олега Анофриева, скончавшегося в среду на 88-м году жизни в Москве, пройдут 30 марта на Аксиньинском кладбище в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила в четверг дочь артиста Мария Анофриева.

"Похороны пройдут на Аксиньинском кладбище, сейчас мы выбираем участок", - сказала дочь актера. Она добавила, что "отец завещал похоронить его рядом с домом, где он жил, это Московская область, Одинцовский район". Дочь актера отметила, что до похорон в пятницу пройдет прощание в морге Центральной клинической больницы Управления делами президента, оно начнется в 10:00 мск.

Народный артист РФ, актер, автор и исполнитель песен Олег Анофриев спел свыше 200 песен, в том числе к мультипликационным и кинофильмам, передачам ("Спят усталые игрушки", "Точка, точка, запятая", "Есть только миг"). Наиболее известная его работа - озвучивание музыкального мультфильма режиссера Инессы Ковалевской "Бременские музыканты" (1969), в котором он исполнил партии практически всех персонажей: Трубадура, Короля, Петуха, Кота, Пса, Атаманши, разбойников, охранников.

Другие известные мультфильмы, озвученные Анофриевым, - "Сказка о попе и о работнике его Балде" (1973), "Шел трамвай десятый номер" (1974), "Как Львенок и Черепаха пели песню" (1974).