Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: картина Ван Гога впервые за 20 лет выставлена на аукцион

Культура
29 марта, 17:40 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 29, марта. /ТАСС

Стоимость полотна "Женщины в дюнах за починкой сетей" предварительно оценивается в €5 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы
Картина Винсента Ван Гога "Женщины в дюнах за починкой сетей" (1882)

Картина Винсента Ван Гога "Женщины в дюнах за починкой сетей" (1882)

© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

ЛОНДОН, 29 марта. /ТАСС/. Французский аукцион Artcurial выставил на торги в Париже картину Винсента Ван Гога (1853-1890) "Женщины в дюнах за починкой сетей" (1882). Предварительная оценка полотна, относящегося к раннему периоду творчества мастера, составляет €5 млн (более $6 млн), сообщает в четверг газета The Guardian. Картина принадлежала европейскому коллекционеру и находилась последние несколько лет в Музее Ван Гога в Амстердаме.

Произведения нидерландского художника-постимпрессиониста не выставлялись на торги уже 20 лет. Спрос на его работы высок, поэтому предсказать окончательную стоимость картины на аукционе, по мнению экспертов, очень сложно. "На рынке появляется все меньше и меньше картин Ван Гога", - констатирует представитель Artcurial Бруно Юбер.

Смотрите также

10 самых дорогих картин, проданных с аукциона

Нынешнее полотно создано живописцем в то время, когда, по словам аукционеров, он совершенствовал у себя на родине в Схевенингене мастерство живописи. "Картина относится к важному периоду в развитии творчества Винсента Ван Гога, - заявил Юбер. - Он только начал свою карьеру. Но именно в этот период он открыл для себя весь потенциал живописи".

Торги пройдут 4 июня. Коллекционерам также предлагаются несколько работ французского живописца Поля Гогена (1848-1903).

В мае 1990 года на аукционе Christie's за рекордную сумму в $82,5 млн была продана картина Ван Гога "Портрет доктора Гаше". Самым же дорогим произведением искусства на мировом рынке в 2017 году стала картина Леонардо "Спаситель мира" (Salvator Mundi), ушедшая с молотка на ноябрьском аукционе Christie's в Нью-Йорке за $450 млн. Полотно продавал трастовый фонд российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, покупателем был департамент культуры и туризма эмирата Абу-Даби. Не имеющая названия картина современного американского художника-неоэкспрессиониста Жан-Мишеля Баския приобретена в мае на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $110,5 млн. Картина под названием "Шедевр" (Masterpiece) американского художника, представителя поп-арта Роя Лихтенштейна была продана в 2017 году за $165 млн

В 2017 году объем мирового рынка произведений вырос на 12% и достиг $63,7 млрд. Такой рост отмечен после двух лет падения. Однако отрасли не удалось превзойти исторический рекорд 2014 года (более $68 млрд), а также объем, достигнутый в 2007, накануне мирового финансового кризиса ($66 млрд).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Состояние Юлии Скрипаль улучшается
2
Украина не выдаст пранкера Вольнова, сообщившего о якобы сотнях погибших в Кемерове
3
Захарова посоветовала Борису Джонсону повнимательнее читать Достоевского
4
Трое из 67 числившихся пропавшими без вести после пожара в Кемерове оказались живы
5
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
6
Москва требует от Киева возвращения судна "Норд", задержанного в Азовском море
7
Захарова: Россия отреагирует, если США арестуют российские активы из-за дела Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама