В Петербурге пройдет выставка одного из основателей казахстанского авангарда

АСТАНА, 29 марта. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Выставка казахстанского художника Молдакула Нарымбетова (1948-2012) "Черные вихри на синем или зелено-голубом фоне" откроется 30 марта в музее современного искусства "Эрарта" Санкт-Петербурга при содействии Национального музея Казахстана. Экспозиция посвящена 70-летию со дня рождения художника и организована в рамках проекта "Современная казахстанская культура в глобальном мире".

Молдакул Нарымбетов был лидером объединения художников "Трансавангард", созданного в 1990 году в городе Чимкент, а затем переименованного в "Кызыл трактор" (Красный трактор). Название экспозиции "Черные вихри на синем или зелено-голубом фоне" повторяет наименование одной из живописных работ художника.

"Кызыл-тракторовцы стремились найти возможность ассимилировать авангардные приемы западного искусства с традиционными установками восточной культуры. В основе их художественных концепций лежит обращение к доисламскому прошлому Казахстана - древнему ритуалу, шаманским камланиям, суфийским обрядам. Ключевыми образами становятся либо кочующий дервиш, чье существование направлено на поиски истины и гармонии, либо шаман, своими медитативными действиями призванный исцелять или объединять реальное и ирреальное, прошлое, настоящее и будущее", - пояснили в пресс-службе Национального музея Казахстана.

На выставке представят работы мастера, созданные с 1989 по 2009 годы: живописные полотна, инсталляция, скульптуры, а также архивные видео с перформансами и акциями художника. Посетителям покажут знаковые работы Нарымбетова, отражающие период мифотворчества "Кызыл трактора", получившего название "трансавангардный шаманизм". Искусствоведы считают, что он наряду с другими художественными формациями стал региональным проявлением западного поставангарда.