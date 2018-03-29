Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Региональная турвыставка "Ингэкспотур" станет международной

Культура
29 марта, 13:57 UTC+3 МАГАС МАГАС 29, марта. /ТАСС

На выставке представлены города и муниципальные районы Ингушетии, гостиницы и туристические фирмы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАГАС, 29 марта. /ТАСС/. Региональная туристическая выставка "Ингэкспотур", которая ежегодно проходит в Ингушетии, обретет статус события международного уровня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета по туризму республики.

"Председатель комитета по туризму Беслан Хамхоев решил придать статус международной выставки "Ингэкспотуру", поскольку на прошедших международных выставках, таких как "Интурмаркет" и MITT, представители Франции, Германии, Турции и Египта изъявили желание приехать в наш регион. У нас была договоренность, что они примут участие в одном из наших туристических форумов, мы уже отправили им приглашения", - рассказала пресс-секретарь комтуризма Марем Оздоева.

Кроме того, в форуме примут участие и регионы СКФО.

"В настоящее время в СКФО нет других региональных туристических выставок. "Ингэкспотур" проводится уже три года подряд, и наш форум мог бы стать площадкой для презентации другими регионами своего туристического потенциала. Руководитель Ростуризма Олегом Сафонов одобрил нашу идею о придании выставке международного статуса", - цитирует пресс-служба председателя регионального комтуризма Беслана Хамхоева.

На выставке "Ингэкспотур" представлены города и муниципальные районы Ингушетии (музеи, картинные галереи, предприятия сувенирной продукции, производители изделий традиционных народных промыслов), гостиницы и туристические фирмы. Выставка проводится с целью информирования жителей и гостей республики о состоянии туристской индустрии региона, показа перспективных направлений и возможностей в плане оздоровления и активного отдыха населения, активизация деятельности предприятий туристской индустрии по развитию внутреннего и въездного туризма.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ингушетия
Страны
Турция Египет Россия Франция Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трое из 67 числившихся пропавшими без вести после пожара в Кемерове оказались живы
2
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
3
В день траура прошли первые похороны погибших при пожаре в Кемерове и аресты подозреваемых
4
Мэрия Риги намерена оказать финансовую помощь пострадавшим в Кемерове семьям
5
Суд признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама