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Российские издатели выступили на 54-й международной Ярмарке детской книги в Болонье

Культура
29 марта, 15:27 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Алексей Букалов

На национальной экспозиции России, посвященной Году Литературы, были представлены книги московских, петербургских, региональных издательств и иллюстрации художников-графиков

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© AP Photo/Eckehard Schulz, архив

РИМ, 29 марта. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Российские издатели с успехом выступили на крупнейшей в Европе 54-й международной Ярмарке детской книги (Fiera Del Libro per Ragazzi) в Болонье. Форум профессионалов в сфере детского книгоиздания в этом году проводится с 26 по 29 марта, -сообщает еженедельник Tutti libri. В последний день доступ в залы ярмарки получили гости.

На национальной экспозиции России, посвященной Году Литературы, были представлены книги московских, петербургских, региональных издательств и иллюстрации художников-графиков. На отдельных стендах - новинки издательств "Арт Волхонка", "Детская литература", "Лабиринт", "Пешком в историю" и других. Здесь же была представлена акция "Дарите книгу с любовью", которую ежегодно проводит в Болонье Российская государственная детская библиотека совместно с ассоциацией "Растим читателя" и детским издательством "Самокат". Со своей стороны издательский дом РОСМЭН организовал конкурс "Новая детская книга".

Как рассказал корреспонденту ТАСС глава столичного издательства "Эгмонт-Россия" Лев Елин, на его стенде в Болонье представлена серия книг современных российских авторов под названием "Пестрый квадрат". После окончания работы ярмарки большинство русских книг будут переданы в дар "Школе радости" и детской библиотеке Болоньи "Салаборса", пояснил собеседник агентства. К этой инициативе в нынешнем году присоединились издательства из Бельгии, Польши, Латвии и Германии.

Искусство книжной иллюстрации

В дни ярмарки в центре Болоньи в художественной галерее Стефано Форни выставлены работы современных русских иллюстраторов. Отдельный зал посвящен творчеству Ксении Лавровой и Дениса Гордеева. Большой интерес вызывали произведения Игоря Олейникова: только что объявлено о присуждении ему международной премии имени Ханса Кристиана Андерсена. До 2018 года лишь однажды иллюстратор из России удостоился этой награды - Татьяна Маврина (в 1976 году). Спустя 42 года российская иллюстрация детской книги вновь признана лучшей в мире.

Игорь Олейников - в прошлом художник-постановщик анимационного кино. С 1979 по 1990 год он работал на киностудии "Союзмультфильм". Параллельно сотрудничал с популярными детскими журналами ("Миша", "Трамвай", "Куча- мала" и другими, с альманахом "Колобок и Два жирафа"). В 2008 году он ушел из анимации и с тех пор работает только как иллюстратор.

За 30 лет Игорь Олейников проиллюстрировал более 80 книг. Среди них "Нос" Н. Гоголя, "Приключения мышонка Десперо" К. ДиКамилло, "Баллада о маленьком буксире" И. Бродского, "Все бегут, летят и скачут" Д. Хармса, "Алиса в Стране чудес" Л. Кэрролла, "Приключения барона Мюнхгаузена" Э. Распе и многие другие.

На выставке в Болонье стало известно, что медали и дипломы Премии Андерсена будут вручены победителям во время проведения 36-го Конгресса Международного совета по детской книге, который пройдет в Афинах (Греция) в сентябре 2018 года.

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