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"Гоголь-центр" открыл гастроли в Берлине

Культура
29 марта, 15:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

На сцене Deutsches Theater был показан спектакль "Кафка" в постановке худрука московского театра Кирилла Серебренникова

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Московский театр "Гоголь-центр" под руководством Кирилла Серебренникова, находящегося под домашним арестом по обвинению в организации мошенничества, открыл гастроли в Берлине на сцене Deutsches Theater. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе "Гоголь-центра".

"Гастроли открылись в среду показом спектакля "Кафка" в постановке Кирилла Серебренникова, этот спектакль сыграют и сегодня", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, гастрольную афишу продолжит еще один спектакль в постановке Серебренникова - "Машина Мюллер", который представят 31 марта и 1 апреля.

"Показы проходят в рамках обменных гастролей между Deutsches Theater и "Гоголь-центром", - уточнила собеседница агентства. Она напомнила, что "10 и 11 февраля Deutsches Theater уже представил свой спектакль "Берлин, Александерплац" в постановке Себастиана Хартмана на сцене "Гоголь-центра". Теперь наступила очередь московского театра.

В рамках гастролей состоятся пресс-конференция и серия дискуссий с представителями и актерами "Гоголь-центра". Кроме того, каждый вечер запланированы показы фильмов и киноверсий спектаклей Кирилла Серебренникова, а также документальных фильмов о режиссере, проинформировали в пресс-службе "Гоголь-центра".

Относительно гастрольного репертуара собеседница агентства отметила, что в основе спектакля "Машина Мюллер" - пьесы немецкого драматурга и режиссера Хайнера Мюллера "Гамлет-машина" и "Квартет", а также его письма и дневники. В спектакле "Кафка" в соответствии с замыслом драматурга Валерия Печейкина на сцене оказываются герои "внутренней биографии" Кафки, являющиеся ему во снах.

"Гоголь-центр" впервые выступает на сцене Deutsches Theater, который называют "немецким МХАТом". В этой труппе, основанной в 1882 году, работали Макс Рейнхард, Бертольт Брехт, Хайнер Мюллер, отметила представительница пресс-службы "Гоголь-центра".

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