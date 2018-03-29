Кинотеатры "Москино" впервые станут площадками для ММКФ в 2018 году

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Входящие в сеть "Москино" кинотеатры "Космос", "Юность" и "Звезда" впервые станут площадками Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в этом году. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры.

"В этом году мы продолжаем поддерживать Московский международный кинофестиваль - один из самых авторитетных в России. Мы в 2018 году вместе с организаторами ММКФ расширяем площадку проведения фестиваля и кинотеатры сети "Московское кино" впервые, в таком широком формате, являются официальными площадками ММКФ. Это кинотеатры "Космос", "Юность" и "Звезда", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что ММКФ в 2018 году пройдет в столице с 19 по 26 апреля.