Путин присвоил звания народных артистов РФ балеринам Терешкиной и Шипулиной

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил ряд сотрудников телекомпании "ТВ Центр" наградами за развитие отечественного телевидения и присвоил нескольким артистам звания народных, в том числе - балеринам Виктории Терешкиной и Екатерине Шипулиной, а также 96-летнему актеру Театра имени Моссовета Николаю Лебедеву. Соответствующий указ главы государства опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

С формулировкой "за заслуги в развитии отечественного телевидения" орденами Дружбы награждены гендиректор "ТВ Центра" Юлия Быстрицкая и ведущая этого же канала Анна Прохорова, орденом Почета - первый замгендиректора по вещанию Андрей Румянцев. Еще ряд сотрудников телекомпании "ТВ Центр" награждены медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Тем же указом Путин присвоил почетное звание "народный артист Российской Федерации" актеру театра им. Моссовета Николаю Лебедеву, которому в декабре 2017 года исполнилось 96 лет, а также артистке Московского драматического театра им. М.Н.Ермоловой Светлане Головиной, художественному руководителю Государственной академической хоровой капеллы России им. А.А. Юрлова Геннадию Дмитряку, артистке балета Мариинского театра Виктории Терешкиной и артистке балета Большого театра Екатерине Шипулиной.

Также Путин присвоил звание "народный художник Российской Федерации" скульпторам Андрею Балашову и Владимиру Мокроусову, художникам Валерию Гошко и Дмитрию Тугаринову. За большой вклад в развитие культуры орденом Почета награжден режиссер-постановщик Малого театра Владимир Бейлис.

Кроме того, тем же указом гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.