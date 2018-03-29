Reuters: рэпер DMX отправится на год в тюрьму за неуплату налогов

ТАСС, 29 марта. Известный американский рэпер и актер DMX, признавший ранее в суде в США свою вину в неуплате налогов в размере $1,7 млн, приговорен к одному году лишения свободы. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

По его данным, прокуратура изначально требовала лишения свободы сроком на 5 лет, однако судья Джед Ракофф посчитал такое наказание слишком суровым. "Он хороший человек, - приводит его слова агентство. - Но это [его преступление] не может остаться безнаказанным".

Как ранее установила прокуратура штата Нью-Йорк, рэпер перестал платить налоги с начала 2000-х годов и скрывал истинный размер своих доходов несколькими способами. Он, в частности, расплачивался наличными и пользовался банковскими счетами своих менеджеров и знакомых. В 2011 и 2012 годах рэпер в своей налоговой декларации не указал размер доходов. При этом, по данным TMZ, в указанные годы DMX заработал соответственно $353 тыс. и $542 тыс.

47-летний DMX известен тем, что шесть его альбомов дебютировали на первом месте в хит-параде музыкального журнала Billboard. Он снялся почти в 20 фильмах, включая боевики "Ромео должен умереть" (Romeo Must Die, 2000) и "От колыбели до могилы" (Cradle 2 the Grave, 2003).