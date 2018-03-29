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Актера Федора Добронравова выпишут из больницы не ранее 10 апреля

Культура
29 марта, 18:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Медики продлили артисту срок пребывания в больнице, так как он простыл, сообщил директор Московского театра сатиры Мамед Агаев

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Ведущий актер Московского театра сатиры Федор Добронравов будет выписан из больницы не ранее 10 апреля, сообщил в четверг ТАСС директор театра Мамед Агаев.

Ранее предполагалось, что актер сможет покинуть клинику 31 марта. "Федора Добронравова оставят в больнице до 10 апреля", - сказал Агаев. По его сведениям, у артиста случилось простудное заболевание, поэтому "медики приняли решение продлить срок пребывания в больнице".

"В соответствии с продлением госпитализации все спектакли с участием Федора Добронравова будут заменены", - заявил директор театра.

Федор Добронравов служит в Московском театре сатиры с 2003 года. В репертуаре артиста пять спектаклей. Он также известен по комедийному скетч-шоу "6 кадров", сериалу "Сваты".

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