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Илзе Лиепа проведет занятия с учениками центра одаренных детей в Тульской области

Культура
29 марта, 20:34 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 29, марта. /ТАСС

По словам народной артистки России, самые талантливые дети получат приглашение принять участие в постановках на сцене Большого театра

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ТУЛА, 29 марта. /ТАСС/. Народная артистка России, балерина Илзе Лиепа, которая возглавляет Благотворительный фонд содействия и развития хореографического искусства, планирует провести в Туле занятия с учениками центра одаренных детей "Мастерская талантов". Договоренности об этом достигли во время встречи балерины с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"На встрече в Туле Алексей Дюмин и Илзе Лиепа обсудили вопросы поддержки талантливой молодежи. Благотворительный фонд содействия и развития хореографического искусства рассматривает Тульскую область в качестве площадки для реализации своих проектов. Артистка предложила провести занятия с тульскими ребятами и педагогами из центра одаренных детей "Мастерская талантов", - отметили в пресс-службе.

Выездные мастер-классы для детских коллективов, по словам Лиепы, благотворительный фонд проводил уже в нескольких регионах. "Самые талантливые дети получают приглашение принять участие в постановках на сцене Большого театра", - приводит слова балерины пресс-служба.

Сроки начала проведения занятий в тульском центре одаренных детей пока не назвали.

Как сообщалось, в октябре 2017 года более 40 тульских школьников начали обучаться в областном центре одаренных детей "Мастерская талантов". Его создали на базе одного из ведущих учреждений образования региона - музыкальной школы им. Г. Райхеля.

Методика обучения подразумевает наставничество не только преподавателей центра, но и мастеров-кураторов из столичных учебных заведений, а также проведение занятий с участием знаменитостей, приезжающих в Тулу с гастрольными концертами и другими творческими проектами.

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