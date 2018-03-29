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Урин заявил, что ограничений по поводу постановки балета "Нуреев" никогда не было

Культура
29 марта, 21:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Директор ГАБТ также сообщил о планах привезти эту постановку на гастроли в Лондон

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Государственной академический Большой театр свободен в выборе постановок, за последние пять лет не было никакого давления на репертуар. Ограничения не коснулись и спектакля "Нуреев", сказал генеральный директор Большого театра Владимир Урин на дискуссии в четверг в рамках программы Третьяковской галереи "Культура без границ".

"За пять лет никакого давления. Наверное потому, что мне удалось договориться об этом с первым лицом государства. Никакого давления ни на репертуар театра, ни на решения театра не было вообще", - сказал Урин. На вопрос о противоречивой ситуации с балетом Кирилла Серебренникова "Нуреев", директор отметил, что он ожидал такую реакцию от СМИ и недоверие к его словам.

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В Большом театре показали балет "Нуреев"

9 декабря 2017 года в Большом театре России состоялась премьера балетного спектакля "Нуреев" в постановке Серебренникова. Показ спектакля, посвященного жизни артиста балета и балетмейстера Рудольфа Нуреева, первоначально был запланирован на лето 2017 года, но был перенесен. В СМИ приводилась версия, что его показ мог быть отложен якобы из-за вмешательства Министерства культуры РФ.

"С "Нуреевым" была абсолютно простая и прозрачная ситуация. Те, кто видел это спектакль, вне зависимости от того, как они к нему отнеслись, увидели, какой объем работы [был проделан], и сколько людей занято в этом спектакле", - сказал Урин. Он сообщил, что в спектакле занято около 150-170 человек балетной труппы. "Сейчас мы планируем привезти этот спектакль на гастроли в Лондон", - сказал директор ГАБТ, добавив, что для этого театру понадобится отправить более 200 человек балетной труппы и 115 человек сверх того.

"Это объем, который есть в этом спектакле. Это очень многослойная и сложная работа, соединение всего, и мы не успели сделать к премьере, поэтому мы перенесли премьеру - недоверие было катастрофическое", - отметил Урин. Он добавил, что после премьеры "Нуреева", у общественности вновь возникли сомнения - на этот раз по поводу того, останется ли спектакль в репертуаре.

"В июне будет спектакль, в ноябре. Спектакль будет в репертуаре. Никаких ограничений по поводу этого спектакля нет и никаких просьб не было", - заверил Урин.

О проекте

"Культура без границ" - 8 публичных дискуссий с культурными лидерами современности из России, Европы и Америки о диалоге культур и о том, как они видят роль культурных институций в контексте глобализации и противоречий современного мира.

Дискуссии организованы Государственной Третьяковской галереей при поддержке Благотворительного фонда В. Потанина, сообщается на официальном сайте музея. Обсуждения пройдут 5, 17 и 25 апреля, 22 и 30 мая, а также 16 и 24 сентября в Зале Михаила Врубеля Третьяковской галереи.

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Персоны
Нуреев, Рудольф Хаметович Урин, Владимир Георгиевич Серебренников, Кирилл Семенович
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Дело Кирилла Серебренникова
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