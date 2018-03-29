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Гендиректор Большого театра считает, что необходим новый закон о культуре

Культура
29 марта, 22:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

По словам Владимира Урина, речь идет о коренном изменении взаимоотношений между культурной сферой и государством

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Генеральный директор ГАБТ Владимир Урин

Генеральный директор ГАБТ Владимир Урин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин считает, что пришло время для нового закона о культуре.

Выступая в четверг в ходе дискуссии в рамках программы Третьяковской галереи "Культура без границ", Урин напомнил, что в настоящее время идет разработка нового законопроекта о культуре. "Главное, что необходимо - это вывести культуру из сферы социальной, - сказал Урин. - Это должна быть абсолютно самостоятельная сфера".

При этом он считает, что новый закон действительно необходим. "Мне кажется, сегодня пришло время нового закона о культуре, уверен абсолютно, что такой закон нужен", - сказал Урин, добавив, что речь идет о коренном изменении взаимоотношений между культурной сферой и государством.

Как отметил гендиректор Большого театра, в настоящее время законодательство в культурной отрасли оставляет желать лучшего. "Что касается законодательства, все, что происходит в этом смысле в стране и в сфере культуры, мне кажется чудовищным", - отметил Урин.

Он считает, что сегодня идет процесс "забюрокрачивания" всей системы. "Количество бумаг, которые я подписываю как директор, с каждым годом увеличивается в несколько раз, - рассказал Урин. - Это разрушает саму систему организации творческой работы".

В феврале 2018 года Путин поручил подготовить концепцию проекта закона "О культуре". Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству, которое состоялось 21 декабря 2017 года. Президент указал на необходимость обеспечить разработку самих законопроектов к 1 июля 2018 года.

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