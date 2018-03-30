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Искусство пустыни: Burning Man приехал в Вашингтон

Культура
30 марта, 14:20 UTC+3

В экспозиции галереи Ренвика представлены арт-объекты, созданные на фестивале Burning Man

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Tin Pan Dragon Дуэйна Флэтмо
Tin Pan Dragon Дуэйна Флэтмо
Tin Pan Dragon Дуэйна Флэтмо
© EPA-EFE/SHAWN THEW
Модель человека
Модель человека
Модель человека
© EPA-EFE/SHAWN THEW
Evotrope Ричарда Уилкса, Майкла Конна и Виктора Родарта
Evotrope Ричарда Уилкса, Майкла Конна и Виктора Родарта
Evotrope Ричарда Уилкса, Майкла Конна и Виктора Родарта
© EPA-EFE/SHAWN THEW
Инсталляция Love, выполненная дуэтом HYBZYCOZO — Еленой Филипчук и Сержем Болье
Инсталляция Love, выполненная дуэтом HYBZYCOZO — Еленой Филипчук и Сержем Болье
Инсталляция Love, выполненная дуэтом HYBZYCOZO — Еленой Филипчук и Сержем Болье
© EPA-EFE/SHAWN THEW
Инсталляция Shrumen Lumen, созданная Foldhaus Art Collective
Инсталляция Shrumen Lumen, созданная Foldhaus Art Collective
Инсталляция Shrumen Lumen, созданная Foldhaus Art Collective
© EPA-EFE/SHAWN THEW
"Правда — это красота" Марко Кохране
"Правда — это красота" Марко Кохране
"Правда — это красота" Марко Кохране
© EPA-EFE/SHAWN THEW
Tin Pan Dragon Дуэйна Флэтмо
Tin Pan Dragon Дуэйна Флэтмо
Tin Pan Dragon Дуэйна Флэтмо
© EPA-EFE/SHAWN THEW
Playa Provides Дженнифер Джордж с подвесками различных художников
Playa Provides Дженнифер Джордж с подвесками различных художников
Playa Provides Дженнифер Джордж с подвесками различных художников
© EPA-EFE/SHAWN THEW
"Торакс, посол насекомых" (слева) и костюмы Маниш Ароры
"Торакс, посол насекомых" (слева) и костюмы Маниш Ароры
"Торакс, посол насекомых" (слева) и костюмы Маниш Ароры
© EPA-EFE/SHAWN THEW
Вход в галерею
Вход в галерею
Вход в галерею
© EPA-EFE/SHAWN THEW
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Tin Pan Dragon Дуэйна Флэтмо
© EPA-EFE/SHAWN THEW
Модель человека
© EPA-EFE/SHAWN THEW
Evotrope Ричарда Уилкса, Майкла Конна и Виктора Родарта
© EPA-EFE/SHAWN THEW
Инсталляция Love, выполненная дуэтом HYBZYCOZO — Еленой Филипчук и Сержем Болье
© EPA-EFE/SHAWN THEW
Инсталляция Shrumen Lumen, созданная Foldhaus Art Collective
© EPA-EFE/SHAWN THEW
"Правда — это красота" Марко Кохране
© EPA-EFE/SHAWN THEW
Tin Pan Dragon Дуэйна Флэтмо
© EPA-EFE/SHAWN THEW
Playa Provides Дженнифер Джордж с подвесками различных художников
© EPA-EFE/SHAWN THEW
"Торакс, посол насекомых" (слева) и костюмы Маниш Ароры
© EPA-EFE/SHAWN THEW
Вход в галерею
© EPA-EFE/SHAWN THEW

В Вашингтоне открывается выставка "Без зрителей: искусство Burning Man". Все пространство галереи Ренвика отведено на презентацию арт-объектов, созданных на фестивале Burning Man, который проходит ежегодно в пустыне Невада и собирает в течение недели более 75 000 посетителей.

В названии выставки отражен один из основных принципов фестиваля — все, кто приезжает на это мероприятие, должны в нем участвовать, создавать собственные творения, просто зрителей на мероприятии не бывает. Цель выставки — передать дух фестиваля, ставшего одним из самых ярких и влиятельных явлений в современном американском искусстве.

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