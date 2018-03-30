Искусство пустыни: Burning Man приехал в Вашингтон

В Вашингтоне открывается выставка "Без зрителей: искусство Burning Man". Все пространство галереи Ренвика отведено на презентацию арт-объектов, созданных на фестивале Burning Man, который проходит ежегодно в пустыне Невада и собирает в течение недели более 75 000 посетителей.

В названии выставки отражен один из основных принципов фестиваля — все, кто приезжает на это мероприятие, должны в нем участвовать, создавать собственные творения, просто зрителей на мероприятии не бывает. Цель выставки — передать дух фестиваля, ставшего одним из самых ярких и влиятельных явлений в современном американском искусстве.