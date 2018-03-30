Фильм итальянского режиссера откроет Московский кинофестиваль

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Показ фильма итальянского режиссера Ферзана Озпетека "Неаполь под пеленой" состоится на церемонии открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Москве директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник.

ММКФ в сороковой раз пройдет 19-26 апреля. "По поводу картины закрытия Московского кинофестиваля мы пока ведем переговоры и споры, а на открытии покажут фильм Ферзана Озпетека "Неаполь под пеленой", режиссер сам представит фильм", - сказал Шепотинник. Он уже получал призы на ММКФ, эта "непростая и яркая" картина также включена и в основной конкурс 40-го кинофестиваля.

Обычно ММКФ проходит летом, однако в этом году сроки сдвинули из-за чемпионата мира по футболу. В основной конкурс пока входят 15 фильмов, два из них представляют Россию. "Мы думали, что сложно будет собрать программу к этому времени, но в итоге количество картин даже превышало рамки фестиваля", - отметил директор по связям с общественностью.

Председатель отборочной комиссии ММКФ Андрей Плахов отметил, что программа получилась "интересной и интригующей". Фильмы, которые не попали в основной конкурс, будут показаны в программе "Спектр". "Как правило, внеконкурсные программы привлекают зрителей не меньше, чем конкурсные", - добавил Плахов.

Также отборщики особо выделяют документальную программу ММКФ, в которую вошли "лучшие фильмы 2017 года".