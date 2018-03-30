Коллеги Хворостовского дадут концерт в Кремлевском дворце в день его рождения

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российские оперные певцы Ильдар Абдраказов и Аида Гарифуллина, аргентинский тенор Марсело Альварес, румынская сопрано Анжела Георгиу, хор и оркестр театра "Новая опера" под управлением Константина Орбеляна дадут концерт в Государственном Кремлевском дворце в память о Дмитрии Хворостовском в его день рождения 16 октября. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе организатора вечера, компании SAV Entertainment.

"В день рождения маэстро его память почтят на сцене его коллеги: Ильдар Абдраказов, Аида Гарифуллина, Марсело Альварес, Анжела Георгиу, хор и оркестр театра "Новая опера" под управлением Константина Орбеляна. Этот концерт напомнит всем ценителям творчества Хворостовского, что несмотря на кончину певца, его невероятный талант, голос и образ навсегда останутся с нами", - сказали в пресс-службе.

Программа вечера пока не раскрывается.

Со всеми участниками концерта Хворостовский не раз выступал на одной сцене, в том числе в дуэтах. Оркестр "Новая опера" под управлением Орбеляна и Марсело Альварес были участниками последнего выступления маэстро в Кремлевском дворце в декабре 2016 года.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной борьбы с опухолью мозга.