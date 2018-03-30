Российского участника "Детского Евровидения" выберут в новом формате

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российский национальный отбор конкурса "Детское Евровидение - 2018" с 1 по 5 апреля пройдет в формате живого прослушивания. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе организатора отбора, Академии популярной музыки Игоря Крутого.

"С 1 по 5 апреля в Москве любой желающий сможет вживую показать свой вокальный талант и получить возможность принять участие в финале национального отбора конкурса, который ежегодно проходит в "Артеке" в начале июня", - сказали в академии.

В пресс-службе напомнили, что ранее участники присылали свои аудио- и видеоматериалы в электронном виде. Затем члены экспертного жюри делали свой выбор в закрытом формате, в ходе которого определяли участников национального отбора в "Артеке".

"Сейчас же состоится живое прослушивание каждого конкурсанта, - подчеркнули организаторы. - Все подавшие заявку будут приглашены в Москву, где смогут показать все свои таланты вживую". Прием заявок проходил с 10 февраля по 29 марта. К участию были допущены даже конкурсанты, пока не имеющие авторской песни.

В Академии популярной музыки Крутого пообещали провести для участников отбора мастер-классы от создателей и международного руководства "Детского Евровидения". Также будет организована специальная вечеринка от победительницы "Детского Евровидения - 2017" Полины Богусевич.

Международный конкурс "Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года. На прошлом смотре 14-летняя Полина Богусевич с песней "Крылья" принесла России победу, набрав 188 баллов.