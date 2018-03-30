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Суд признал законным наложение штрафа на кинотеатр "Пионер" за три показа "Смерти Сталина"

Культура
30 марта, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Кинотеатр оштрафован на 280 тыс. рублей

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы в пятницу признал законным наложение на кинотеатр "Пионер" штрафа в 280 тыс. рублей за показы фильма "Смерть Сталина" без разрешения на прокат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда

"Суд постановил решение о наложениии штрафа в размере 280 тыс. рублей на ООО "Чентромобиле-Пионер" оставить без изменения, жалобу ответчика - без удовлетворения", - сообщила собеседница агентства.

Ранее мировой суд в Москве по иску Министерства культуры России оштрафовал владельца кинотеатра "Пионер" ООО "Чентромобиле-Пионер" на 280 тыс. рублей по трем эпизодам административного нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.58 КоАП РФ ("Осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения").

22 января Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у британского фильма "Смерть Сталина", который должен был выйти на российские экраны 25 января. Эта сатирическая комедия повествует о борьбе за власть в стране после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. Между тем 13 февраля суд оштрафовал кинотеатр "Пионер" на 80 тыс. рублей за показ без прокатного удостоверения французского фильма "Диван Сталина". Это решение также обжаловано представителем кинотеатра.

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