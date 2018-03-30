МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Народный артист РФ, актер, автор и исполнитель песен Олег Анофриев похоронен на Аксиньинском кладбище в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил в пятницу председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, принимавший участие в траурной церемонии.

"Олег Анофриев похоронен сегодня", - сказал Герасимов. Он добавил, что в пятницу также прошло прощание с актером в траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента. На прощание, в частности, пришли директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев, актер и телеведущий Александр Олешко и другие. "Были самые близкие друзья, - пояснил председатель комиссии. - Олег не любил никогда пафоса, помпезности".

Герасимов вспомнил о своих встречах с артистом и спектаклях с участием Анофриева. "Все это было удивительно искренне и ярко, - сказал он. - Яркий, неповторимый артист. Ушел из жизни, как в его песне поется - есть только миг. Жизнь, на самом деле, - миг, но он удивительный миг, и свой миг он прожил очень красиво и ярко".

Олег Анофриев скончался 28 марта. Ему было 87 лет.