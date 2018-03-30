Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Олег Анофриев похоронен на Аксиньинском кладбище

Культура
30 марта, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Артист ушел из жизни в возрасте 87 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Народный артист РФ, актер, автор и исполнитель песен Олег Анофриев похоронен на Аксиньинском кладбище в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил в пятницу председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, принимавший участие в траурной церемонии.

Смотрите также
Олег Анофриев

Биография Олега Анофриева

"Олег Анофриев похоронен сегодня", - сказал Герасимов. Он добавил, что в пятницу также прошло прощание с актером в траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента. На прощание, в частности, пришли директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев, актер и телеведущий Александр Олешко и другие. "Были самые близкие друзья, - пояснил председатель комиссии. - Олег не любил никогда пафоса, помпезности".

Герасимов вспомнил о своих встречах с артистом и спектаклях с участием Анофриева. "Все это было удивительно искренне и ярко, - сказал он. - Яркий, неповторимый артист. Ушел из жизни, как в его песне поется - есть только миг. Жизнь, на самом деле, - миг, но он удивительный миг, и свой миг он прожил очень красиво и ярко".

Олег Анофриев скончался 28 марта. Ему было 87 лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Умер Олег Анофриев
Персоны
Анофриев, Олег Андреевич Герасимов, Евгений Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Климкин назвал нонсенсом высылку украинских дипломатов из РФ
2
Россия высылает дипломатов нескольких стран Европы
3
WADA получило новый инструмент давления на Россию
4
Посольство РФ прокомментировало выдачу Чехией россиянина Никулина в США
5
Лондон должен уравнять дипмиссию в РФ с числом российских дипработников в Великобритании
6
Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге. Досье
7
Обыски прошли у владелицы ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники