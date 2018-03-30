Новый фильм Любови Аркус "Машенька" открыл фестиваль в Центре документального кино

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Новый фильм режиссера Любови Аркус "Машенька" открыл трехдневный фестиваль в Центре документального кино, посвященный людям с аутизмом и другими ментальными особенностями.

Фестиваль стартовал в Центре документального кино 30 марта в преддверии Всемирного дня распространения информации об аутизме, который отмечают ежегодно 2 апреля. Фестиваль организован центром "Антон тут рядом", фондами "Обнаженные сердца" и "Выход".

На открытие фестиваля учредитель и президент фонда "Выход в Петербурге", основатель центра "Антон тут рядом" Любовь Аркус привезла режиссерскую версию своего нового фильма "Машенька". "Там есть возможность большого фильма, но у меня была всего неделя, чтобы тот материла, который накопился за пять лет, сложить. Не судите строго, это рабочая версия", - сказала она.

Режиссер напомнила, что "искусство - наш главный адвокат", потому что можно много приводить цифр и статистики, но человек ближе всего может к себе подпустить то, что получил другим способом. "У каждого человека есть свои сложные отношения с нормой", - добавила Аркус. "Когда дело идет о ментальных особенностях, о любом отличном от общепринятого устройстве отдельного человека - человечество в массе своей чаще всего не хочет вникать в суть и подробности", - сказала она.

В показах будут участвовать картины в различных жанрах: это "Анимированная жизнь", история аутичного мальчика, которому диснеевские мультфильмы помогли понять, что такое эмоции, "Ее зовут Сабина" - картина о 32-летней молодой женщины с аутизмом, снятая ее сестрой, известной актрисой и режиссером Сандрин Боннер, "Рай океана" - фильм об умирающем родителе ребенка с аутизмом. Программу для фестиваля подобрала сама Аркус.

"Наши фонды не имеют дело с диагнозами. В детских садах и школах, в центрах для взрослых, которые мы создаем или опекаем, дети и взрослые с разными записями в медицинских карточках. И фильмы, которые мы отобрали, говорят не о болезнях, а о человечности и открытости", - пояснила она. Также в рамках фестиваля покажут социальную рекламу об аутизме.

Кто такая Машенька

Главная героиня фильма Аркус - молодая девушка Машенька. Она написала режиссеру после фильма "Антон тут рядом" и вот уже пять лет ходит в одноименный центр.

"Я начала ее снимать для социальной рекламы, которую я тогда снимала. У нее аутизм, и как сказать? Не то, что проблемы со зрением, у нее просто минус 17", - рассказала ТАСС Аркус. Фильм, по словам Аркус, о том, как девушка проходит путь к другой жизни, такой, которой у нее никогда не было.

До того, как попасть в центр, Маша сидела дома. "Сейчас она, как она сама себя называет, успешная женщина. Она работает, ее даже повысили, ее взяли уже на полную зарплату, с полным соцпакетом. Она помощник офис-менеджера", - пояснила Аркус.

Первая работа Маши была в журнале Аркус "Сеанс", сейчас девушка - актриса, певица, офис-менеджер.

"Поскольку это фильм, а не социальная реклама, то мы говорим о том, что стакан наполовину пуст, стакан наполовину полон. Мы можем сказать, что этот фильм - история успеха, и это будет правда. А можно сказать, что жизни трагична у всех: у людей с аутизмом, у людей без аутизма, и как бы ты не достигал успехов, твой собственный аутизм всегда при тебе", - пояснила режиссер.

Третьяковская галерея зажжется синим

На 2 апреля по всей России пройдут различные мероприятия по теме аутизма: флеш-мобы, акции, семинары, мастер-классы, мероприятия для журналистов и многое другое. В частности, в Москве в очередной раз пройдет акция по привлечению внимания к проблеме аутизма "Зажги синим" (Light It Up Blue). В этот день достопримечательности разных стран - пирамиды в Египте, статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро (Бразилия), оперный театр в Сиднее (Австралия), небоскребы в Нью-Йорке (США) и другие - загораются синим цветом в поддержку решения проблем аутизма в мире.

Акция Light It Up Blue ("Зажги синим") проводится по всему миру с 2008 года по инициативе фонда Autism Speaks. Синий является официальным цветом организации. Москва впервые приняла участие в акции в 2013 году. Теперь проведением занимается фонд содействия решению проблем аутизма в России "Выход" при поддержке правительства Москвы.

2 апреля в столице 25 зданий на Тверской улице и Новом Арбате в 19:18 мск также подсветят синим. В этом году в Москве подсветку поменяют в два раза больше домов, чем в предыдущем. Цвет изменят в том числе дома-книжки на Новом Арбате и здание Центрального телеграфа на Тверской улице.

"Из тех, кто присоединился в этом году - это Третьяковская галерея, Пушкинский музей, башня "Око"в Москва-сити, Останкинская телебашня обещает подселиться, консерватория", - рассказала режиссер и основатель фонда "Выход" Авдотья Смирнова на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля.

Смирнова также отметила, что в этом году акция охватит Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород и многие другие города.

Генеральная Ассамблея ООН в 2007 году объявила 2 апреля Всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма. Согласно статистике, каждый сотый ребенок рождается с аутизмом.