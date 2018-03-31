Светлана Захарова проведет IV Благотворительный фестиваль детского танца "Светлана"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Прима-балерина Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), народная артистка РФ Светлана Захарова в четвертый раз проведет Благотворительный фестиваль детского танца "Светлана", основателем и художественным руководителем которого она является. Смотр состоится в субботу в концертном зале "Россия" в Лужниках, сообщила танцовщица ТАСС.

"Первый фестиваль прошел в 2015 году", - напомнила Захарова. "Мы тогда очень волновались, как все получится, - сказала артистка. - Но, похоже, наша "Светлана" прижилась, и теперь мы проводим фестиваль уже в четвертый раз".

По словам Захаровой, "Светлана" проводится в первую очередь для того, чтобы показать, насколько многогранны и талантливы российские дети. При этом артистка отметила, что отбор на фестиваль жесткий. Коллективы, которые в итоге получают право выйти на московскую сцену, являются лауреатами различных конкурсов, в том числе международных.

Захарова проинформировала, что в этом году в фестивале примут участие более 500 юных танцоров из разных городов России: из Пензы, Курска, Калуги, Нефтекамска, Улан-Удэ, Оренбурга, Королева, Челябинска, Санкт-Петербурга и, конечно же, из Москвы.

Программа фестиваля объединяет в себе разные хореографические жанры: классический балет, народный танец, джаз-модерн, современный танец и другие танцевальные стили, которые будут продемонстрированы на современной технологичной сцене. "Но главное, что это масштабное театрализованное действо смогут увидеть около четырех тысяч зрителей, которые соберутся на смотр юных талантов в концертном зале "Россия" в Лужниках", - заключила худрук фестиваля "Светлана".