Александр Збруев отметит 80-летний юбилей на сцене "Ленкома"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Народный артист России Александр Збруев празднует 80-летие. Свой юбилей актер отметит на сцене "Ленкома", где выйдет в роли Бориса Годунова в одноименном спектакле в постановке Константина Богомолова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Сам именинник признался журналистам, что никогда не празднует юбилеев, просто в данном случае сделал исключение. "Я не люблю поздравлений, - сказал Збруев. - Это не кокетство или ложная скромность, просто, чему радоваться? 80 лет прожил - с этим поздравлять?".

"Мне это не нравится, не люблю слова, - заявил артист. - В данном случае сыграю последний спектакль "Борис Годунов", который снимается с репертуара. И в этом для меня его особая значимость. И, если получится, перед спектаклем покажем документальный фильм о моих родителях".

Из биографии Збруева известно, что его отец, заместитель наркома связи, в конце 1937 года был расстрелян и не увидел рождения сына. Он родился 31 марта 1938 года под Рыбинском. В Москву вернулись лишь в 1943 году.

Артист вырос в арбатской "коммуналке" и никогда не слыл прилежным учеником, потому что школу он прогуливал. Сбегал с уроков на репетиции к старшему брату - актеру Вахтанговского театра Евгению Федорову и в 1958 году сам пошел учиться на артиста - поступил в Щукинское училище. Учился на курсе у Владимира Этуша, по окончании которого в 1961 году был принят в Театр имени Ленинского комсомола ("Ленком"), где работает по сей день, уже 57-й по счету сезон.

"Театр - это вся моя жизнь"

Александр Збруев по-прежнему часто выходит на сцену: "Я довольно прилично занят в репертуаре", - подтвердил актер. "Играю в спектаклях "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад", "Tout paye, или Все оплачено", - перечислил он.

"Конечно, я понимаю, что есть роли, которые уже не сыграю, - продолжил Збруев. - Я никогда не был первым. Был вторым, третьим, четвертым для разных режиссеров. И я понимал, что надо радоваться, когда совпадаешь в видении роли с постановщиком, а в нашем театре работали и работают очень хорошие режиссеры".

Когда Збруев только пришел в "Ленком", он играл в спектаклях Анатолия Эфроса, в числе которых были "Мой бедный Марат", "104 страницы про любовь", "В день свадьбы". А 1973 год стал началом длительного творческого сотрудничества с Марком Захаровым. У Збруева появились роли в спектаклях "Автоград - ХХI", "Иванов", "Ясновидящий", "Хория", "Оптимистическая трагедия", "Мудрец", "Варвар и еретик", "Шут Балакирев", "Все оплачено", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".

"Театр - это вся моя жизнь, - заявил Збруев. - Не могу сказать, что это мой дом, но это все мои 56 лет, в этих морщинах, седине. И театр будет, есть талантливые актеры, Марк Анатольевич (Захаров) поднял планку очень высоко".

В кино Александр Збруев дебютировал у Александра Зархи в картине "Мой младший брат". В фильмографии артиста более 60 названий, в числе которых "Два билета на дневной сеанс", "Большая перемена", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Ты у меня одна", "Бедная Саша", "Романс о влюбленных", "Батальоны просят огня", "Храни меня, мой талисман", "Шизофрения", "Ближний круг", "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви", "Дом, который построил Свифт", "Дракон", "Автопортрет неизвестного" и многие другие фильмы. С 2004 года Збруев не снимается, и только в 2014 году сделал исключение для ленты Михаила Сегала "Кино про Алексеева".