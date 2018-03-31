Роберт Стуруа заказал медаль к премьере своего спектакля "Ревизор. Версия" в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 31 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр Et Cetera под руководством народного артиста РФ Александра Калягина в субботу впервые представит в Тбилиси спектакль "Ревизор. Версия" по пьесе Николая Гоголя в постановке главного режиссера театра, народного артиста СССР Роберта Стуруа. Выступления российской труппы пройдут на сцене Грузинского государственного академического театра имени Шота Руставели, художественным руководителем которого также является Роберт Стуруа. Однако еще до показа "Ревизора" Стуруа наградил собственную постановку специальной медалью, о чем сам режиссер рассказал в интервью ТАСС.

"Для этого памятного дня - премьеры "Ревизора" в Тбилиси - я заказал специальную медаль, которую уже передал исполнителю роли Хлестакова Александру Калягину", - сообщил Стуруа. По его словам, эту награду вручат всем без исключения участникам постановки.

Премьера спектакля "Ревизор. Версия" состоялась в Московском театре Et Cetera в мае 2017 года и была приурочена к 75-летию Калягина. Городничего играет молодой актер Владимир Скворцов, в других ролях заняты Наталья Благих, Кристина Гагуа, Иван Косичкин, Сергей Тонгур, Артем Блинов, Евгений Шевченко, Григорий Старостин.

"Я не люблю смотреть свои постановки, - признался Стуруа. - Но "Ревизора" я видел раз шесть или семь из-за кулис. Не стану лукавить - я доволен постановкой".

Режиссер рассказал, что грузинские зрители проявили большой интерес к спектаклю. "Три месяца назад началась продажа билетов, - проинформировал режиссер, - так вот, уже в первый день было куплено 200 билетов. Наш зал вмещает чуть больше 700 зрителей, билеты на два показа "Ревизора", которые состоятся 31 марта и 1 апреля, разлетелись из касс в считанные часы".

"Ревизор" собирает награды

Со своей стороны, художественный руководитель "Et Cetera" Александр Калягин напомнил, что спектакль "Ревизор. Версия" отмечен различными призами, среди которых, в частности, театральная премия газеты "Московский комсомолец", премия зрительских симпатий "Звезда театрала". В Москве спектакль также признали "Гвоздем сезона".

"Теперь я еще получил и медаль из рук постановщика спектакля Роберта Стуруа", - сказал Калягин ТАСС. Он также сообщил, что спектакль удостоился международной премии Гоголя, вручение которой состоится в сентябре в Риме.

"Но сейчас мы привезли "Ревизора" в Тбилиси, постановщику которого 31 июля исполнится 80 лет, и этой дате посвящены наши нынешние гастроли", - заявил Калягин.

В честь юбилея Роберта Стуруа

Как сообщил ТАСС Роберт Стуруа, он со своим тбилисским театром имени Шота Руставели осенью приедет в Москву и Санкт-Петербург с ответными гастролями.

"Мне есть что показать, в афише будет и классика, и современность", - заявил режиссер. Он рассказал, что 27 марта состоялась премьера его самого нового спектакля, который называется "Нико и Вано".

"Это такой сборник притч", - пояснил режиссер, добавив, что спектакль вызвал живой интерес публики и прошел с аншлагом.

Стуруа подтвердил, что возглавляемый им Театр имени Шота Руставели также совершит гастроли по нескольким городам США. К юбилею Стуруа издадут книгу с иллюстрациями всех спектаклей, поставленных режиссером.

"А вот день рождения я отмечу в Батуми, где соберу самых близких людей", - заключил Роберт Стуруа.