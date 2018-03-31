New York City Ballet привез в Вашингтон программу к 100-летию хореографа Джерома Роббинса

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Двойную программу, приуроченную к 100-летию выдающего американского хореографа и режиссера Джерома Роббинса, оставившего свой след в театре, кино и на телевидении, привез на гастроли в Вашингтон New York City Ballet. Артисты труппы показали в столице США восемь спектаклей, три из которых являлись работами Роббинса, представлявшими различные периоды его творчества.

Потрясения в театре

Согласно отзывам американских театральных критиков, еще совсем недавно New York City Ballet находился на пике формы. Однако в конце 2017 года в нем разразился крупный скандал. В адрес художественного руководителя труппы датчанина Питера Мартинса, которому 71 год, были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах, якобы имевших место в прошлом.

Мартинс, руководивший New York City Ballet с 1990 года, категорически отверг эти обвинения, но в начале января был вынужден подать в отставку. А в середине февраля руководящим советом театра было официально объявлено, что обвинения в адрес Мартинса по итогам двухмесячного независимого расследования не подтвердились.

Временное руководство труппой осуществляется на данном этапе несколькими ее главными фигурами, включая премьера и постоянного хореографа 30-летнего Джастина Пека.

Какими могут оказаться для театра последствия скандала, пока не ясно. Однако складывалось ощущение, что как минимум в техническом плане очередное выступление артистов New York City Ballet в Вашингтоне оказалось не столь безупречным, как прошлогоднее. Гастроли, как и прежде, проходят на сцене Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

Классика и не только

Новая программа, привезенная из Нью-Йорка в Кеннеди-центр, состоит из работ, входящих в репертуар не только нью-йоркской труппы. Наследники Джорджа Баланчина продемонстрировали три его балета, такое же число работ Роббинса, а также новый опус Джастина Пека. Мировая премьера этого балета под названием "Вариации на тему Пульчинеллы", поставленного на музыку Стравинского, прошла в сентябре 2017 года в Нью-Йорке.

Спектакли Роббинса (1918-1998), который долгие годы возглавлял New York City Ballet вместе с Баланчиным, были показаны отдельной частью нынешней программы. Зрителей увидели такие работы, как "Матросы на берегу" (1944), "Времена года" (1979) и "Разбитое стекло" (1983).

Роббинс родился в Нью-Йорке в семье иммигрантов из царской России. Фамилия отца - Рабинович. Начинал в качестве танцовщика, но потом сделал карьеру как балетмейстер и режиссер, в том числе на Бродвее, где создал целый ряд мюзиклов. В 1992 году приезжал в Санкт-Петербург, поставив на сцене Мариинского театра свой одноактный балет "В ночи" на музыку Шопена.

За фильм "Вестсайдская история", снятый вместе с Робертом Уайзом, Роббинс получил (в 1962 году) премию Американской академии киноискусств "Оскар". Был удостоен за вклад в искусство и множества других наград, среди которых Орден Почетного легиона.

О труппе

Ангажемент, предусматривающий ежегодный приезд, New York City Ballet имеет лишь с двумя театральными комплексами. Один из них - это центр исполнительских искусств в Саратога-Спрингс (штат Нью-Йорк), а другой - Кеннеди-центр. "Поэтому у нас есть возможность видеть работы, которые зачастую не показывают за пределами Нью-Йорка, или работы, премьеры которых состоялись совсем незадолго до привоза в Вашингтон", - подчеркивала ранее в беседе с корреспондентом ТАСС сотрудник пресс-службы Кеннеди-центра Бриттани Лэгер.

New York City Ballet был создан Баланчиным, или "Мистером Би", как его принято именовать в США, и импресарио Линкольном Кирстейном в 1948 году. У Баланчина (1904-1983), являвшегося наполовину грузином, наполовину русским, - громкая слава признанного гения ХХ столетия. Он родился в Санкт-Петербурге (его настоящее имя - Георгий Мелитонович Баланчивадзе), работал в труппе Сергея Дягилева, а с 1933 года в течение 50 лет жил и работал в США. Его постановки по сей день являются визитной карточкой труппы, а в целом наследие Баланчина насчитывает более 400 хореографических опусов.