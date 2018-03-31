New York City Ballet привез в Вашингтон программу к 100-летию хореографа Джерома Роббинса

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Двойную программу, приуроченную к 100-летию выдающего американского хореографа и режиссера Джерома Роббинса, оставившего свой след в театре, кино и на телевидении, привез на гастроли в Вашингтон New York City Ballet. Артисты труппы показали в столице США восемь спектаклей, три из которых являлись работами Роббинса, представлявшими различные периоды его творчества.
Согласно отзывам американских театральных критиков, еще совсем недавно New York City Ballet находился на пике формы. Однако в конце 2017 года в нем разразился крупный скандал. В адрес художественного руководителя труппы датчанина Питера Мартинса, которому 71 год, были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах, якобы имевших место в прошлом.
Мартинс, руководивший New York City Ballet с 1990 года, категорически отверг эти обвинения, но в начале января был вынужден подать в отставку. А в середине февраля руководящим советом театра было официально объявлено, что обвинения в адрес Мартинса по итогам двухмесячного независимого расследования не подтвердились.
Временное руководство труппой осуществляется на данном этапе несколькими ее главными фигурами, включая премьера и постоянного хореографа 30-летнего Джастина Пека.
Какими могут оказаться для театра последствия скандала, пока не ясно. Однако складывалось ощущение, что как минимум в техническом плане очередное выступление артистов New York City Ballet в Вашингтоне оказалось не столь безупречным, как прошлогоднее. Гастроли, как и прежде, проходят на сцене Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.
Новая программа, привезенная из Нью-Йорка в Кеннеди-центр, состоит из работ, входящих в репертуар не только нью-йоркской труппы. Наследники Джорджа Баланчина продемонстрировали три его балета, такое же число работ Роббинса, а также новый опус Джастина Пека. Мировая премьера этого балета под названием "Вариации на тему Пульчинеллы", поставленного на музыку Стравинского, прошла в сентябре 2017 года в Нью-Йорке.
Спектакли Роббинса (1918-1998), который долгие годы возглавлял New York City Ballet вместе с Баланчиным, были показаны отдельной частью нынешней программы. Зрителей увидели такие работы, как "Матросы на берегу" (1944), "Времена года" (1979) и "Разбитое стекло" (1983).
Роббинс родился в Нью-Йорке в семье иммигрантов из царской России. Фамилия отца - Рабинович. Начинал в качестве танцовщика, но потом сделал карьеру как балетмейстер и режиссер, в том числе на Бродвее, где создал целый ряд мюзиклов. В 1992 году приезжал в Санкт-Петербург, поставив на сцене Мариинского театра свой одноактный балет "В ночи" на музыку Шопена.
За фильм "Вестсайдская история", снятый вместе с Робертом Уайзом, Роббинс получил (в 1962 году) премию Американской академии киноискусств "Оскар". Был удостоен за вклад в искусство и множества других наград, среди которых Орден Почетного легиона.
Ангажемент, предусматривающий ежегодный приезд, New York City Ballet имеет лишь с двумя театральными комплексами. Один из них - это центр исполнительских искусств в Саратога-Спрингс (штат Нью-Йорк), а другой - Кеннеди-центр. "Поэтому у нас есть возможность видеть работы, которые зачастую не показывают за пределами Нью-Йорка, или работы, премьеры которых состоялись совсем незадолго до привоза в Вашингтон", - подчеркивала ранее в беседе с корреспондентом ТАСС сотрудник пресс-службы Кеннеди-центра Бриттани Лэгер.
New York City Ballet был создан Баланчиным, или "Мистером Би", как его принято именовать в США, и импресарио Линкольном Кирстейном в 1948 году. У Баланчина (1904-1983), являвшегося наполовину грузином, наполовину русским, - громкая слава признанного гения ХХ столетия. Он родился в Санкт-Петербурге (его настоящее имя - Георгий Мелитонович Баланчивадзе), работал в труппе Сергея Дягилева, а с 1933 года в течение 50 лет жил и работал в США. Его постановки по сей день являются визитной карточкой труппы, а в целом наследие Баланчина насчитывает более 400 хореографических опусов.