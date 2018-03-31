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Киностудия "Чеченфильм" снимет комедийное кино с Индией

Культура
31 марта, 10:13 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 31, марта. /ТАСС

Съемки пройдут в Индии и Дагестане

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ГРОЗНЫЙ, 31 марта. /ТАСС/. Кинокомпания "Чеченфильм" начала производство художественного комедийного фильма совместно с кинематографистами Индии. Об этом ТАСС сообщил продюсер кинокомпании Беслан Терекбаев.

"Мы снимем комедию с нашими индийскими коллегами. Планируемый бюджет - 50 млн рублей. Автор и режиссер фильма, наш представитель в Индии - Рабият Аджикамалова", - сказал Терекбаев.

По его словам, съемки пройдут в Индии и Дагестане. "История такая: индийский мальчик приезжает в Дагестан и влюбляется здесь, все будет основано на казусах. Съемки еще не начались, мы сейчас проводим предварительный кастинг, дорабатываем последнюю версию сценария. Думаю, в мае начнем снимать", - отметил продюсер.

Терекбаев пояснил, что комедия станет уже вторым российско-индийским проектом. В этом году в прокат в 22 странах выйдет детский приключенческий фильм "Лучшие друзья", над которым также работали кинематографисты двух стран.

Интерес мусульманского мира

По словам Беслана Терекбаева, "Чеченфильм" также намерен запустить кинопроекты с Ираном, Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом.

"26 апреля пройдут Дни российской культуры в Иране, там мы подпишем договор с нашими партнерами о создании совместного российско-иранского детского фильма. Мы хотим показать красоту России и Ирана через истории детей, объединить наши культуры. Никакой политики, только приключения, фэнтези, иранская мифология", - рассказал Терекбаев.

Уже начались съемки комедийного фильма совместно с Египтом. "Прошли пять съемочных смен, из этого мы подготовим тизер, который будем презентовать в Египте вместе с нашими партнерами. Есть вероятность, что там мы получим финансовую поддержку. Рабочее название фильма - "Египетские каникулы", - уточнил собеседник агентства.

Терекбаев добавил, что Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере кино. "Они сейчас запустят программу кинофикации, на днях у них открывается первый за 40 лет кинотеатр. Мы также готовим проект с ОАЭ. Мы видим себя как киностудия из мусульманской республики, которая будет продвигать российским кинематограф в мусульманский мир", - пояснил продюсер.

О кинокомпании

Кинокомпания "Чеченфильм" является крупнейшей на территории Северо-Кавказского федерального округа. Она осуществляет полный цикл кинопроизводства - от продюсирования до реализации и дистрибуции проекта.

В 2016 году киностудия выпустила первый кавказский боевик "Столкновение", а также участвовала в создании пяти полнометражных совместных проектов, в том числе с "Русской Фильм Группой" "Прощаться не будем", "Испытание" и "Самая красивая комедия".

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