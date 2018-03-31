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Французские режиссеры удостоили Мартина Скорсезе "Золотой кареты" за заслуги перед кино

Культура
31 марта, 10:39 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев

Награду режиссеру вручат во время Каннского кинофестиваля, который будет проходить в этом году с 8 по 18 мая

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Мартин Скорсезе

Мартин Скорсезе

© EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO

ПАРИЖ, 31 марта. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Американский режиссер Мартин Скорсезе за свой вклад в развитие кинематографа в этом году получит французскую премию "Золотая карета". Об этом решении объявило Французское общество кинорежиссеров (ФОК).

Награду Скорсезе вручат во время Каннского кинофестиваля, который будет проходить в этом году с 8 по 18 мая. Вручение премии по традиции состоится в рамках "Двухнедельника режиссеров" - конкурса, который проводится параллельно с основной программой Каннского фестиваля и организуется под эгидой ФОК. В этом году Французское общество кинорежиссеров и его "Двухнедельник" отпразднуют в Канне свой 50-летний юбилей.

"В 2018 году по случаю своего 50-го дня рождения и по случаю 50-го "Двухнедельника режиссеров" ФОК с гордостью приветствует исключительного кинематографиста и источника неисчерпаемого вдохновения - Мартина Скорсезе", - объявило общество, подчеркнув, что премия "Золотая карета" вручается в качестве "награды режиссеру, избранному за свои новаторские подходы к фильмам, за отвагу и непреклонность в режиссуре и производстве фильмов".

Вручение награды Скорсезе состоится во время церемонии открытия "Двухнедельника режиссеров" 9 мая в Театре Круазет на одноименной каннской набережной. В тот же день там пройдет ретроспектива, в рамках которой будет показан фильм Скорсезе "Злые улицы" (Mean Streets, 1973). Французские кинокритики впервые увидели эту картину на "Двухнедельнике режиссеров" в Канне в 1974 году, напомнили организаторы смотра.

"Золотая карета" - почетная премия, которую Французское общество кинорежиссеров вручает с 2002 года выдающимся деятелям кино в знак признания их заслуг. Ранее этой награды удостаивались Клинт Иствуд, Нанни Моретти, Джим Джармуш, Дэвид Кроненберг, Аки Каурисмяки.

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Персоны
Джармуш, Джим Иствуд, Клинт Скорсезе, Мартин
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