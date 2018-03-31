В Архангельске представили книгу о ледоколе "Красин"

АРХАНГЕЛЬСК, 31 марта. /ТАСС/. Книгу "Победитель. Героическая жизнь ледокола "Красин" представил в субботу в Архангельске заслуженный художник России Алексей Григорьев. Он является автором как текста, так и иллюстраций издания, выпущенного тиражом в 1 тыс. экземпляров.

"Я, когда познакомился с такой потрясающей биографией ледокола, захотел ее передать [читателям]", - сказал ТАСС Григорьев.

В книге описана история легендарного судна от момента постройки до завершения истории по спасению итальянской экспедиции Умберто Нобиле, который пытался покорить Северный полюс на дирижабле. "31 марта 1917 года в Ньюкасле, где был построен ледокол, на нем был поднят Андреевский флаг. Ледокол тогда был назван "Святогор", а Андреевский флаг означал, что это был военный корабль", - пояснил директор Северного морского музея Евгений Тенетов.

"Святогор" был предназначен для проводки судов в порт Архангельска, для работы в горле Белого моря. "В то время страна будто вернулась в петровские времена, когда Балтика была отрезана, в Черном море был турецкий флот, оставались только порты на Дальнем Востоке и Архангельск", - отметил Григорьев.

В книге дано подробное описание ледокола, история с его затоплением в годы интервенции на севере, смена имени и спасение итальянской экспедиции. "Спасение экспедиции Нобиле - самое интересное и звездное в истории "Красина". Это международная история: Амундсен, который погиб, спасая своего фактически врага, летчики, тот же полет Чухновского, который взлетел, с каких-то буквально осколков льдины", - рассказал автор. Как художник, Григорьев сделал большой акцент на иллюстрации. По словам автора, это его вторая арктическая книга. Сейчас он работает над следующей, посвященной первому полярному летчику Яну Нагурскому.