МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Александра Збруева с 80-летием. Об этом говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

"Вас по праву считают одним из наиболее талантливых и известных российских актеров, достойным представителем легендарной плеяды "ленкомовцев". Ваши работы в кинематографе и на сцене родного театра неизменно становятся большим событием и надолго остаются в памяти благодарных зрителей", - говорится в поздравлении.

Президент пожелал актеру доброго здоровья, творческой энергии и всего наилучшего.

Александр Збруев дебютировал в кино у Александра Зархи в картине "Мой младший брат". В фильмографии артиста более 60 картин, в числе которых "Два билета на дневной сеанс", "Большая перемена", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Ты у меня одна", "Бедная Саша", "Романс о влюбленных", "Батальоны просят огня". С 2004 года Збруев не снимается, только в 2014 году он сделал исключение для ленты Михаила Сегала "Кино про Алексеева".

В 1989 году Збруев стал народным артистом РСФСР. Он также награжден орденами Почета (1997), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2013, 2007). В 2002 году Збруев стал лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства за спектакль "Шут Балакирев", а в 2008 году - премии Москвы в области литературы и искусства "за высокое исполнительское мастерство и большой вклад в развитие театрального искусства города Москвы".