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Путин поздравил Владимира Винокура с 70-летним юбилеем

Культура
1 апреля, 0:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Президент России отметил яркий, жизнеутверждающий талант артиста

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МОСКВА, 01 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Владимира Винокура с 70-летием, отметив его жизнеутверждающий талант. Текст телеграммы размещен в субботу на сайте Кремля.

"Замечательный, востребованный артист, искренний, открытый и доброжелательный человек, Вы щедро дарите людям свой яркий, жизнеутверждающий талант, тепло души и сердца. И потому всегда окружены многочисленными поклонниками, верными и преданными друзьями", - говорится в поздравлении.

Винокур начал сольную карьеру в качестве артиста Московского государственного концертного объединения (Москонцерт). Основное место в его сценическом творчестве занимал пародийный жанр. В своих номерах он копировал голоса Муслима Магомаева, Льва Лещенко, Геннадия Хазанова, Карела Готта и других. В 1989 году Винокур создал и возглавил в качестве художественного руководителя Московский театр пародий (ныне - Государственный театр пародий под руководством Владимира Винокура).

В творческой деятельности Винокур сотрудничает с писателями-сатириками Сергеем Дроботенко, Виктором Коклюшкиным, Семеном Альтовым, Лионом Измайловым и другими. Регулярно выступает в сборных юмористических программах и телепередаче "Аншлаг и компания" ("Россия 1"). На протяжении многих лет дружит с народным артистом РСФСР, певцом Львом Лещенко. Широко известна их совместная программа "Левчик и Вовчик: братья-близнецы, только разные отцы".

В 1989 году Винокур был удостоен звания народного артиста РСФСР. Награжден орденами "Знак Почета" (1990), Почета (2000), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2008, 2003), Дружбы (2013), "Достык" II степени (Казахстан, 2014). Отмечен благодарностью президента РФ (2003).

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Персоны
Лещенко, Лев Валерьянович Путин, Владимир Владимирович Хазанов, Геннадий Викторович
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