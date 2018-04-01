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В Москве назовут обладателей старейшей российской кинопремии "Ника"

Культура
1 апреля, 0:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

На главную награду претендуют шесть картин 2017 года

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МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Лауреатов старейшей национальной кинопремии "Ника" за 2017 год объявят в воскресенье в Москве. Церемония награждения, которая станет 31-й по счету, пройдет в столичном "Вегас Сити Холле".

В главной номинации "Лучший фильм" на премию претендуют шесть картин 2017 года: "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Салют-7" Клима Шипенко, "Теснота" Кантемира Балагова, "Холодное танго" Павла Чухрая, "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта. Хлебников, Звягинцев и Балагов также номинированы на премию как лучшие режиссеры, сценаристы этих картин заявлены в своей профессиональной категории.

Кроме того, Балагов, Хант и Кирилл Плетнев, снявший ленту "Жги!", попали в номинацию "Открытие года". В актерских категориях выдвинуты Алиса Фрейндлих (сразу за два фильма - "Большой" и "Карп отмороженный"), Ирина Горбачева, Марина Неелова, Сергей Гармаш, Владимир Ильин, Александр Яценко и другие. Награды вручат и лауреатам в номинациях "Лучший неигровой фильм" и "Лучший анимационный фильм". Награды получат и самые достойные операторы, художники по костюмам, композиторы.

Ранее назвали обладателей почетных призов. Почетный приз "Честь и достоинство", который носит имя Эльдара Рязанова, получит народный артист СССР Владимир Этуш. "В номинации "За вклад в кинематографические науки, критику и образование" отметят Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, которому в этом году исполняется 100 лет,- рассказали ТАСС в пресс-службе премии. - За творческие достижения в области телевизионного кинематографа" решено наградить фильм "Петр Лещенко. Все, что было..." режиссера Владимира Котта".

Российская Академия кинематографических искусств "Ника" основана Юлием Гусманом в 1987 году. С 2013 года ее президентом стал Андрей Кончаловский, который сменил на этом посту Алексея Баталова. По традиции, голосование проходило в два тура: изначально профессиональные гильдии и киностудии представили в конкурс этого года лучшие, на них взгляд, фильмы и работы 2017 года. Первый тур голосования завершился 19 февраля, после чего сформировали короткие списки номинантов, из которых и выберут победителей.

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Персоны
Этуш, Владимир Абрамович Фрейндлих, Алиса Бруновна Звягинцев, Андрей Петрович Рязанов, Эльдар Александрович Баталов, Алексей Владимирович Кончаловский, Андрей Сергеевич
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