Московская филармония отметит 145-летие Рахманинова концертами и открытием барельефа

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Цикл концертов "Рахманиновские дни" стартует в Московской филармонии в воскресенье - в день 145-летия со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

"Сергей Васильевич Рахманинов - великий русский композитор, блистательный пианист и дирижер, олицетворяющий во всем мире Россию и русское искусство. Его творчество имеет эпохальное значение, его произведения относятся к жемчужинам мировой музыкальной культуры", - подчеркнули в филармонии.

Открытие барельефа

Старт празднованию в воскресенье даст открытие монументального барельефа "Сергей Рахманинов" в фойе концертного зала "Филармонии-2".

"Изображение, выполненное скульптором, членом Московского союза художников Андреем Коробцовым, станет новым смысловым акцентом и художественным символом зала имени Рахманинова", - отметили в Московской филармонии.

"Рахманиновские дни"

В юбилейных мероприятиях задействуют сразу три площадки Московской филармонии. В Концертном зале им. Чайковского 1 и 2 апреля прозвучат все фортепианные концерты композитора в исполнении Дениса Мацуева и Государственного академического симфонического оркестра России им. Светланова под управлением Александра Сладковского. Прямую трансляцию вечеров проведут на сайте Московской филармонии meloman.ru, концерт 1 апреля также покажут в режиме реального времени в виртуальном зале "Филармонии-2".

В филармонии напомнили, что Мацуев "является одним из наиболее авторитетных в мире исполнителей фортепианных произведений" композитора. Пианист записал сольный альбом "Неизвестный Рахманинов", исполнив произведения на рояле композитора в его доме "Сенар" в Люцерне, в его творческом багаже также есть записи сочинений великого композитора с оркестром Мариинского театра и Нью-Йоркского филармонического оркестра. По приглашению внука композитора, Александра Рахманинова, Мацуев является арт-директором Фонда Сергея Рахманинова.

В воскресный вечер в зале "Филармонии-2", который носит имя юбиляра, выступит Большой симфонический оркестр им. Чайковского под управлением Владимира Федосеева. В их программе Вокализ и Вторая симфония Рахманинова. В Рапсодии на тему Паганини для фортепиано с оркестром будет солировать Владимир Овчинников.

"Рахманиновские дни" продлятся до 24 апреля на сценах Концертного зала им. Чайковского, Зале им. Рахманинова и Большого зала консерватории. Симфонические и вокальные сочинения, фортепианные концерты исполнят Российский национальный оркестр и Михаил Плетнев, Национальный филармонический оркестр России и Владимир Спиваков, Московский государственный академический камерный хор под управлением Владимира Минина и другие коллективы. Солировать будут такие признанные пианисты как Филипп Копачевский, Александр Гиндин, Джон Лилл, Лукас Генюшас и Люка Дебарг.

О Рахманинове

Сергей Васильевич Рахманинов родился 20 марта (1 апреля по новому стилю) 1873 года в дворянской семье. Консерваторское образование получил в Петербурге и Москве. Уже в годы учебы сочинил ряд произведений, в том числе романс "В молчаньи ночи тайной", Первый концерт для фортепиано с оркестром и одноактную оперу "Алеко" на либретто Немировича-Данченко по поэме Пушкина "Цыганы". С 1900 года постоянно концертировал как пианист и дирижер в России и за рубежом, участвовал в деятельности Русского музыкального общества, Российского музыкального издательства.

В декабре 1917 года Рахманинов отправился на гастроли в Скандинавию, откуда в Россию уже не вернулся. В 1918 вместе с семьей поселился в США. На Западе Рахманинов вел жизнь странствующего пианиста-виртуоза, что оставляло мало времени для сочинения музыки. Лишь через девять лет после отъезда он вернулся к композиторской работе, оставив в музыкальное наследство Четвертый концерт, "Три русские песни" для хора и оркестра, Рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром, Третью симфонию, "Симфонические танцы" для оркестра и другие произведения.

Музыкант скончался 28 марта 1943 года в Калифорнии, был похоронен недалеко от Нью-Йорка.