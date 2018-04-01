Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве пройдет вечер памяти Евгения Евтушенко

Культура
1 апреля, 0:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Министр культуры России Владимир Мединский вручит вдове поэта премию правительства в области культуры за собрание сочинений поэта

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Вечер памяти поэта Евгения Евтушенко пройдет в воскресенье в Государственном музее современной истории России. Как ожидается, на мероприятии министр культуры РФ Владимир Мединский вручит вдове поэта премию правительства РФ в области культуры за собрание сочинений Евтушенко, присужденную поэту посмертно. Об этом сообщается на сайте Минкультуры.

Экспертное мнение

Автор: МИЛЬЧИН Константин Мильчин
Константин

Один из нас: жизнь и противоречия Евгения Евтушенко

Перейти в раздел Мнения

Программа откроется показом документального фильма "Монологи Евгения Евтушенко в галерее Переделкино". На вечере памяти выступит заслуженная артистка России Наталья Москвина, которая исполнит песни на стихи Евтушенко, а также композитор и певица Лариса Новосельцева. Она представит музыкально-поэтическую композицию "Я люблю вас, люди-человеки…".

Евтушенко - поэт, номинированный на Нобелевскую премию по литературе. Он автор более 150 книг, переведенных на многие иностранные языки. Поэт скончался 1 апреля 2017 года в возрасте 84 лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Евтушенко, Евгений Александрович Мединский, Владимир Ростиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поветкин после победы над Прайсом поблагодарил британских болельщиков за теплый прием
2
Посольство : реакция Лондона на досмотр самолета из России призвана отвлечь от провокации
3
Зюганов сообщил об участии Грудинина в выборах в сентябре
4
Суд арестовал на два месяца брата совладельца группы "Сумма"
5
"Сумма" хищения в 2,5 млрд рублей для Зиявутдина Магомедова
6
МИД: для паритета с РФ британцам понадобится сократить дипмиссию примерно на 50 человек
7
Москва направила Парижу ноту со списком вопросов по делу Скрипалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники