В Москве пройдет вечер памяти Евгения Евтушенко

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Вечер памяти поэта Евгения Евтушенко пройдет в воскресенье в Государственном музее современной истории России. Как ожидается, на мероприятии министр культуры РФ Владимир Мединский вручит вдове поэта премию правительства РФ в области культуры за собрание сочинений Евтушенко, присужденную поэту посмертно. Об этом сообщается на сайте Минкультуры.

Программа откроется показом документального фильма "Монологи Евгения Евтушенко в галерее Переделкино". На вечере памяти выступит заслуженная артистка России Наталья Москвина, которая исполнит песни на стихи Евтушенко, а также композитор и певица Лариса Новосельцева. Она представит музыкально-поэтическую композицию "Я люблю вас, люди-человеки…".

Евтушенко - поэт, номинированный на Нобелевскую премию по литературе. Он автор более 150 книг, переведенных на многие иностранные языки. Поэт скончался 1 апреля 2017 года в возрасте 84 лет.