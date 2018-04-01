Московский "Ревизор" в постановке Роберта Стуруа потряс грузинских зрителей

ТБИЛИСИ, 1 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр Et Cetera под руководством народного артиста РФ Александра Калягина, который в субботу впервые представил грузинским зрителям спектакль "Ревизор. Версия" по пьесе Николая Гоголя в постановке своего главного режиссера, народного артиста СССР Роберта Стуруа, произвел в Тбилиси настоящий фурор. Полностью заполненный зал Грузинского государственного академического театра имени Шота Руставели, художественным руководителем которого также является Роберт Стуруа, приветствовал современное прочтение классического произведения стоя, наградив спектакль 10-минутной овацией, передает с места события корреспондент ТАСС.

"Я счастлив, что у нас и у вас есть Роберт Стуруа", - заявил со сцены, обращаясь к зрителям, Александр Калягин, и овация возобновилась с удвоенной силой.

Спектакль "Ревизор. Версия" идет два часа без антракта. В роли Хлестакова - 75-летний Калягин, Городничего играет молодой актер Владимир Скворцов, в других ролях заняты Наталья Благих, Кристина Гагуа, Иван Косичкин, Сергей Тонгур, Артем Блинов, Евгений Шевченко, Григорий Старостин.

"Я в восторге", - поделился своими впечатлениями с ТАСС поэт Резо Амашукели. "Роберт Стуруа - мой ближайший друг, - сказал он. - Я всегда смотрю спектакли московского театра Et Cetera, который неоднократно бывал на гастролях в Грузии. Я люблю Россию, я взращен на русской культуре, и никто этого у меня не сможет отнять".

"Мы очень довольны, мы восхищены", - говорили ТАСС многие зрители.

"Я счастлив, что моему зрителю понравился спектакль. И счастлив, что они мне сделали такой подарок к 80-летию", - сказал ТАСС Роберт Стуруа. Юбилейную дату он отметит еще только 31 июля, а до этого дня Тбилисский театр имени Шота Руставели со спектаклями Стуруа приедет в Россию с ответными гастроялми, которые планируются на апрель-май и пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Второй заключительный показ спектакля в Тбилиси состоится в воскресенье.