Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Московский "Ревизор" в постановке Роберта Стуруа потряс грузинских зрителей

Культура
1 апреля, 2:29 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Заключительный показ спектакля состоится в Грузинском государственном академическом театре имени Шота Руставели 1 апреля

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТБИЛИСИ, 1 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр Et Cetera под руководством народного артиста РФ Александра Калягина, который в субботу впервые представил грузинским зрителям спектакль "Ревизор. Версия" по пьесе Николая Гоголя в постановке своего главного режиссера, народного артиста СССР Роберта Стуруа, произвел в Тбилиси настоящий фурор. Полностью заполненный зал Грузинского государственного академического театра имени Шота Руставели, художественным руководителем которого также является Роберт Стуруа, приветствовал современное прочтение классического произведения стоя, наградив спектакль 10-минутной овацией, передает с места события корреспондент ТАСС.

"Я счастлив, что у нас и у вас есть Роберт Стуруа", - заявил со сцены, обращаясь к зрителям, Александр Калягин, и овация возобновилась с удвоенной силой.

Спектакль "Ревизор. Версия" идет два часа без антракта. В роли Хлестакова - 75-летний Калягин, Городничего играет молодой актер Владимир Скворцов, в других ролях заняты Наталья Благих, Кристина Гагуа, Иван Косичкин, Сергей Тонгур, Артем Блинов, Евгений Шевченко, Григорий Старостин.

"Я в восторге", - поделился своими впечатлениями с ТАСС поэт Резо Амашукели. "Роберт Стуруа - мой ближайший друг, - сказал он. - Я всегда смотрю спектакли московского театра Et Cetera, который неоднократно бывал на гастролях в Грузии. Я люблю Россию, я взращен на русской культуре, и никто этого у меня не сможет отнять".

"Мы очень довольны, мы восхищены", - говорили ТАСС многие зрители.

"Я счастлив, что моему зрителю понравился спектакль. И счастлив, что они мне сделали такой подарок к 80-летию", - сказал ТАСС Роберт Стуруа. Юбилейную дату он отметит еще только 31 июля, а до этого дня Тбилисский театр имени Шота Руставели со спектаклями Стуруа приедет в Россию с ответными гастроялми, которые планируются на апрель-май и пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Второй заключительный показ спектакля в Тбилиси состоится в воскресенье.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Калягин, Александр Александрович
Страны
Грузия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
Зюганов сообщил об участии Грудинина в выборах в сентябре
3
Посольство: реакция Лондона на досмотр самолета из России призвана отвлечь от провокации
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
6
Глава госстройнадзора Кузбасса, не запретив работу ТЦ, могла действовать в интересах сына
7
Поветкин после победы над Прайсом поблагодарил британских болельщиков за теплый прием
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники