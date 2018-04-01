Студия "Чеченфильм" откроет киношколу в Дубае до конца 2018 года

ГРОЗНЫЙ, 1 апреля. /ТАСС/. Кинокомпания "Чеченфильм" до конца 2018 года откроет свою киношколу в Дубае. Об этом ТАСС сообщил продюсер кинокомпании Беслан Терекбаев.

"У нас есть своя киношкола "Шаг", которая была создана четыре года назад. Мы сейчас разрабатываем франшизу и планируем до конца года открыть филиалы киношколы в 18 регионах России. И также до конца года откроем еще и в Дубае. Поддерживает проект Международный инвестиционный клуб", - сказал Терекбаев.

Он отметил, что в декабре прошлого года при участии "Чеченфильма" уже открылась российско-индийская киношкола в Мумбаи. Там чеченская кинокомпания в течение года будет обучать более 200 индийских студентов актерскому мастерству, монтажу и операторскому искусству.

"Мы также открыли международное кастинг-агентство "Шаг", которое будет продвигать наших российских актеров в странах Азии и на Ближнем Востоке", - добавил Терекбаев.

Кинокомпания "Чеченфильм" является крупнейшей на территории Северо-Кавказского федерального округа. Она осуществляет полный цикл кинопроизводства - от продюсирования до реализации и дистрибуции проекта.

В 2016 году киностудия выпустила первый кавказский боевик "Столкновение", а также участвовала в создании пяти полнометражных совместных проектов, в том числе с "Русской Фильм Группой" "Прощаться не будем", "Испытание" и "Самая красивая комедия". В этом году в прокат выходит детский приключенческий фильм "Лучшие друзья", созданный совместно с кинематографистами Индии. Киностудия также планирует запуск проектов с Ираном, Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом.