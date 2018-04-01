Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Студия "Чеченфильм" откроет киношколу в Дубае до конца 2018 года

Культура
1 апреля, 10:05 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 1, апреля. /ТАСС

В декабре прошлого года при участии "Чеченфильма" уже открылась российско-индийская киношкола в Мумбаи

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 1 апреля. /ТАСС/. Кинокомпания "Чеченфильм" до конца 2018 года откроет свою киношколу в Дубае. Об этом ТАСС сообщил продюсер кинокомпании Беслан Терекбаев.

"У нас есть своя киношкола "Шаг", которая была создана четыре года назад. Мы сейчас разрабатываем франшизу и планируем до конца года открыть филиалы киношколы в 18 регионах России. И также до конца года откроем еще и в Дубае. Поддерживает проект Международный инвестиционный клуб", - сказал Терекбаев.

Он отметил, что в декабре прошлого года при участии "Чеченфильма" уже открылась российско-индийская киношкола в Мумбаи. Там чеченская кинокомпания в течение года будет обучать более 200 индийских студентов актерскому мастерству, монтажу и операторскому искусству.

"Мы также открыли международное кастинг-агентство "Шаг", которое будет продвигать наших российских актеров в странах Азии и на Ближнем Востоке", - добавил Терекбаев.

Кинокомпания "Чеченфильм" является крупнейшей на территории Северо-Кавказского федерального округа. Она осуществляет полный цикл кинопроизводства - от продюсирования до реализации и дистрибуции проекта.

В 2016 году киностудия выпустила первый кавказский боевик "Столкновение", а также участвовала в создании пяти полнометражных совместных проектов, в том числе с "Русской Фильм Группой" "Прощаться не будем", "Испытание" и "Самая красивая комедия". В этом году в прокат выходит детский приключенческий фильм "Лучшие друзья", созданный совместно с кинематографистами Индии. Киностудия также планирует запуск проектов с Ираном, Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Чечня Северный Кавказ
Страны
ОАЭ Иран Индия Египет Россия Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первая политическая жертва "Зимней вишни": ушел губернатор Кемеровской области
2
Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Тулеева
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Тулеев обратился к Путину с просьбой об отставке
5
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
6
"Сумма" хищения в 2,5 млрд рублей для Зиявутдина Магомедова
7
Десять лучших шуток от российских дипломатов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники