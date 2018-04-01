Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мединский: РФ не планирует сворачивать программы культурного обмена с Великобританией

Культура
1 апреля, 12:27 UTC+3

Глава Минкультуры выразил надежду на урегулирование отношений двух стран в будущем

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Россия не хочет сворачивать запланированные программы культурного обмена с Великобританией, несмотря на политические трудности. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье министр культуры РФ Владимир Мединский.

Смотрите также

Международная реакция на "дело Скрипаля". Досье

"Разрушать легко, а вот строить тяжело. Поэтому сворачивать наши уже спланированные, расписанные и отчасти профинансированные программы культурного обмена с Великобританией мы бы не хотели", - сказал Мединский.

Глава Минкультуры выразил надежду на урегулирование отношений двух стран в будущем. "Надеемся, что безрассудные политики приходят и уходят, а Рахманинов, Чайковский, Станиславский, Мацуев, Гергиев остаются. Срок их жизни в сердцах и умах людей значительно превышает срок депутатских полномочий отдельно взятых британских парламентариев", - подчеркнул он.

Российско-британские отношения ухудшились на фоне отравления неизвестными 4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии. По версии британской стороны, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона отвергла все спекуляции, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Смотрите также

Британский совет сообщил о прекращении своей деятельности в России

Швыдкой: Россия не планирует сворачивать гуманитарные контакты с Великобританией

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Чайковский, Петр Ильич Мацуев, Денис Леонидович Скрипаль, Сергей Викторович Гергиев, Валерий Абисалович Мединский, Владимир Ростиславович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Тулеева
2
Политические долгожители среди российских губернаторов. Досье
3
Первая политическая жертва "Зимней вишни": ушел губернатор Кемеровской области
4
Эксперт: Поветкин справился с задачей в бою с Прайсом, но еще не готов к встрече с Джошуа
5
Высказывания бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева
6
Биография Амана Тулеева
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники