Мединский: РФ не планирует сворачивать программы культурного обмена с Великобританией

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Россия не хочет сворачивать запланированные программы культурного обмена с Великобританией, несмотря на политические трудности. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Разрушать легко, а вот строить тяжело. Поэтому сворачивать наши уже спланированные, расписанные и отчасти профинансированные программы культурного обмена с Великобританией мы бы не хотели", - сказал Мединский.

Глава Минкультуры выразил надежду на урегулирование отношений двух стран в будущем. "Надеемся, что безрассудные политики приходят и уходят, а Рахманинов, Чайковский, Станиславский, Мацуев, Гергиев остаются. Срок их жизни в сердцах и умах людей значительно превышает срок депутатских полномочий отдельно взятых британских парламентариев", - подчеркнул он.

Российско-британские отношения ухудшились на фоне отравления неизвестными 4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии. По версии британской стороны, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона отвергла все спекуляции, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.