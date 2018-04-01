Вдове поэта Евтушенко вручена премия правительства РФ

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Александр Журавский вручил вдове поэта Евгения Евтушенко премию правительства РФ в области культуры, присужденную поэту посмертно за его cобрание сочинений. Церемония награждения состоялась в воскресенье в Государственном музее современной истории России, где прошел вечер памяти Евтушенко, передает корреспондент ТАСС.

"Действительно, великий поэт: он жил в ту эпоху, когда поэт в России был больше, чем поэт, - сказал Журавский. - Уходя, любой поэт оставляет после себя помимо живых воспоминаний очевидцев самое главное - свою поэзию".

Журавский отметил, что Евтушенко "часто творил вопреки всему, биография его изобилует неординарными событиями и сюжетами" и напомнил, что поэт в прошлом году был посмертно награжден премией правительства РФ в области культуры. "Позвольте мне выполнить эту миссию и вручить Марии Владимировне Евтушенко этот знак, эту медаль и эту премию", - сказал замминистра культуры.

Мария Евтушенко отметила, что знак и медаль пополнят экспозицию музея-галереи Евтушенко в Переделкине. Программу вечера открыл показ документального фильма "Монологи Евгения Евтушенко в галерее Переделкино". Заслуженная артистка России Наталья Москвина и композитор Лариса Новосельцева исполнили песни на стихи Евтушенко.

Евгений Евтушенко - поэт, номинировавшийся на Нобелевскую премию по литературе, автор более 150 книг, переведенных на многие языки, скончался 1 апреля 2017 года в возрасте 84 лет.