Путин: и опытные мастера, и молодые артисты мечтают стать обладателями премии "Ника"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей церемонии награждения старейшей национальной кинопремии "Ника" за 2017 год, пожелав новых достижений и вдохновения всем лауреатам. Текст телеграммы опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

Церемония награждения организована в столичном "Вегас Сити Холле".

"Вручение этой престижной награды - большое, по-настоящему праздничное событие в культурной и общественной жизни, в судьбе ее номинантов. Стать обладателем "Ники" мечтают как опытные мастера, так и молодые талантливые артисты, режиссеры, операторы, представители других кинематографических профессий. Ведь она служит символом творческой победы, успеха, признания", - отметил Путин.

Российский лидер также указал на особую важность номинации "Честь и достоинство", которая носит имя Эльдара Рязанова и "является данью безмерного уважения к корифеям отечественного искусства, истинным подвижникам, много сделавшим для нашего кинематографа, для нашей страны".

В главной номинации "Лучший фильм" на премию претендуют шесть российских картин 2017 года. Это ленты "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Салют-7" Клима Шипенко, "Теснота" Кантемира Балагова, "Холодное танго" Павла Чухрая, "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта. Хлебников, Звягинцев и Балагов могут быть отмечены и как лучшие режиссеры, сценаристы этих картин также заявлены в своей профессиональной категории.

Кроме того, Балагов, Хант и Кирилл Плетнев, снявший ленту "Жги!", попали в номинацию "Открытие года". В актерских категориях выдвинуты Алиса Фрейндлих (сразу за два фильма - "Большой" и "Карп отмороженный"), Ирина Горбачева, Марина Неелова, Сергей Гармаш, Владимир Ильин, Александр Яценко и другие. Будут также отмечены лауреаты в номинациях "Лучший неигровой фильм" и "Лучший анимационный фильм". Обладатели почетных призов уже названы: так, почетный приз "Честь и достоинство", который носит имя Эльдара Рязанова, получит народный артист СССР Владимир Этуш.

Российская Академия кинематографических искусств "Ника" была основана Юлием Гусманом в 1987 году. С 2013 года ее президентом стал Андрей Кончаловский, который сменил на этом посту Алексея Баталова. По традиции, голосование проходило в два тура: изначально профессиональные гильдии и киностудии представили в конкурс этого года лучшие, на них взгляд, фильмы и работы 2017 года. Первый тур голосования завершился 19 февраля, после чего сформировали короткие списки номинантов, из которых и выберут победителей.