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Церемония награждения лауреатов кинопремии "Ника" началась в Москве

Культура
1 апреля, 18:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

По традиции первым перед публикой появился художественный руководитель премии Юлий Гусман

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МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Награждение лауреатов старейшей национальной кинопремии "Ника" началась в Москве. Тридцать первая по счету церемония проходит в "Вегас сити холле", передает корреспондент ТАСС.

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По традиции первым перед публикой появился художественный руководитель премии Юлий Гусман. Он рассказал, что 32 года назад вместе с коллегами задумал эту премию. "Все это когда-то мы придумали для любви, для счастья, для дружбы, - отметил Гусман. - За это время многие переругались, но многие и остались".

Вслед за Гусманом на сцену поднялся Михаил Ефремов, который прочитал стихи Дмитрия Быкова про важнейшее из искусств - кино. Он перечислил со сцены российских кинорежиссеров, отметив, что в кинематографе сейчас, в частности, есть Борис Хлебников, братья Владимир и Александр Котты, Павел Лунгин, есть Андрей Звягинцев, который "умер бы от общей нелюбви, но "Оскар", слава Богу, снова мимо".

Ефремов добавил, что в российском кино "[Кирилл] Серебренников есть, хоть он сидит, но он же выйдет, правда?". Зал откликнулся на эту фразу аплодисментами.

На сцену также вышел президент Российской академии кинематографических искусств "Ника" Андрей Кончаловский. Он отметил, что "в стране возникает настоящий кинематограф, после которого зрители не сразу бегут в Макдоналдс". Он добавил, что "Ника" - праздник кинематографа. "Давайте разделим киношку и кинематограф", - призвал Кончаловский, сказав, что очень верит в молодых режиссеров.

На церемонию пришли практически все номинанты этого года. В главной категории "Лучший фильм" выдвинуты шесть картин. Это ленты "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Салют-7" Клима Шипенко, "Теснота" Кантемира Балагова, "Холодное танго" Павла Чухрая, "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта. Фильм - обладатель премии в этой номинации станет известен в конце вечера.

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