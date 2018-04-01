Композитор Владимир Дашкевич стал одним из первых лауреатов "Ники"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Первыми лауреатами старейшей национальной кинопремии "Ника" стали композитор Владимир Дашкевич, а также создатели неигровых и анимационных фильмов. Тридцать первая по счету церемония проходит в столичном "Вегас Сити Холле", передает корреспондент ТАСС.

В номинации "Лучшая музыка к фильму" премию получил Владимир Дашкевич за картину "Три сестры". Композитор пожелал всем своим коллегам "здоровья и побольше денег".

За лучшую работу звукорежиссера отмечен Сергей Чупров (фильм "Большой").

В номинации "Лучший неигровой фильм" победила картина Олеси Фокиной "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека".

В категории "Лучший анимационный фильм" премии удостоена Светлана Андрианова за картину "Два трамвая" (киностудия "Союзмультфильм"). "Фильм собрал уже все мыслимые и немыслимые награды", - сказала режиссер, отметив, что "Ника" для нее - одна из самых дорогих премий.

В главной категории "Лучший фильм" выдвинуты шесть картин. Это ленты "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Салют-7" Клима Шипенко, "Теснота" Кантемира Балагова, "Холодное танго" Павла Чухрая, "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта. Фильм-обладатель премии в этой номинации станет известен в конце вечера.