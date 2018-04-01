Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Композитор Владимир Дашкевич стал одним из первых лауреатов "Ники"

Культура
1 апреля, 19:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Он получил премию в номинации "Лучшая музыка к фильму" за картину "Три сестры"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Композитор Владимир Дашкевич

Композитор Владимир Дашкевич

© Григорий Сысоев/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Первыми лауреатами старейшей национальной кинопремии "Ника" стали композитор Владимир Дашкевич, а также создатели неигровых и анимационных фильмов. Тридцать первая по счету церемония проходит в столичном "Вегас Сити Холле", передает корреспондент ТАСС.

Смотрите также

Российская кинопремия "Ника". Досье

В номинации "Лучшая музыка к фильму" премию получил Владимир Дашкевич за картину "Три сестры". Композитор пожелал всем своим коллегам "здоровья и побольше денег".

За лучшую работу звукорежиссера отмечен Сергей Чупров (фильм "Большой").

В номинации "Лучший неигровой фильм" победила картина Олеси Фокиной "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека".

В категории "Лучший анимационный фильм" премии удостоена Светлана Андрианова за картину "Два трамвая" (киностудия "Союзмультфильм"). "Фильм собрал уже все мыслимые и немыслимые награды", - сказала режиссер, отметив, что "Ника" для нее - одна из самых дорогих премий.

В главной категории "Лучший фильм" выдвинуты шесть картин. Это ленты "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Салют-7" Клима Шипенко, "Теснота" Кантемира Балагова, "Холодное танго" Павла Чухрая, "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта. Фильм-обладатель премии в этой номинации станет известен в конце вечера.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Ника"-2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: США понесли в марте самые большие потери за время операции против ИГ в Сирии и Ираке
2
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
3
Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Тулеева
4
Биография Амана Тулеева
5
Индексация социальных пенсий на 2,9% с 1 апреля коснется 3,9 млн граждан
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Старейшины среди российских губернаторов. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники