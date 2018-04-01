Владимир Этуш получил премию "Ника"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Почетный приз старейшей российской кинопремии "Ника", награду "Честь и достоинство", которая носит имя Эльдара Рязанова, получил в воскресенье народный артист СССР Владимир Этуш. Тридцать первая по счету церемония проходит в столичном "Вегас Сити Холле", передает корреспондент ТАСС.

Зал встретил Этуша стоя, криками "браво". "Театр горд сегодня, вы великий из великих, я вас обнимаю и люблю", - сказал художественный руководитель Вахтанговского театра Римас Туминас , вручая награду актеру.

"Дорогие друзья, я очень рад, - ответил со сцены Владимир Этуш. - Я долго, долго что-то делал как артист. И все, больше я ничего не делаю, только играю иногда. Никогда не думал, что мне тут что-то вручат. Я тронут". И зал вновь стоя проводил актера за кулисы.

Владимиру Этушу 95 лет. Он - советский и российский актер театра и кино, театральный педагог, участник Великой Отечественной войны. На его счету около сорока фильмов, самые известные из них - "Овод", "Председатель", "Кавказская пленница", "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", "Парк советского периода" и другие.