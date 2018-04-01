Борис Хлебников получил премию "Ника" за лучшую режиссерскую работу

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Борис Хлебников, снявший фильм "Аритмия", получил в воскресенье старейшую национальную кинопремию "Ника" за лучшую режиссерскую работу. Тридцать первая по счету церемония проходит в столичном "Вегас Сити Холле", передает корреспондент ТАСС.

Приз в этой номинации вручал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Я буду настаивать, что главная фигура в кинематографе - это режиссер, который видит мир по-особенному", - сказал он.

В номинации "Лучшая мужская роль" победил Александр Яценко, сыгравший в "Аритмии". "Я счастливый человек, и я вас люблю", - сказал актер, поблагодарив всю съемочную группу и особенно свою партнершу по фильму Ирину Горбачеву, которая также получила "Нику".

За лучший сценарий также отмечена "Аритмия".

Лучшими исполнителями мужских ролей второго плана стали сразу два актера - Сергей Гармаш ("Холодное танго") и Владимир Ильин ("Время первых"). "От того, что мы собираемся здесь, мы становимся лучше", - сказал со сцены Гармаш. Ильин не смог лично получить награду - находится на съемках.