Картина "Аритмия" получила премию "Ника" и стала лучшим фильмом года

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Картина Бориса Хлебникова "Аритмия" удостоена кинопремии "Ника" в главной номинации - "Лучший фильм". Церемония награждения победителей прошла в столичном "Вегас Сити Холле", передает корреспондент ТАСС.

Фильм получил Гран-при XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи. Также на "Кинотавре" картина получила приз за лучшую мужскую роль и приз зрительских симпатий. В фильме (Россия, Финляндия, Германия) главную роль играет Александр Яценко. Его герой Олег - талантливый врач. Также в фильме снимались Ирина Горбачева, Максим Лагашкин и другие.

В главной номинации "Лучший фильм" на премию претендовали шесть картин 2017 года - ленты "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Салют-7" Клима Шипенко, "Теснота" Кантемира Балагова, "Холодное танго" Павла Чухрая, "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта.

Российская Академия кинематографических искусств "Ника" была основана Юлием Гусманом в 1987 году. С 2013 года ее президентом стал Андрей Кончаловский, который сменил на этом посту Алексея Баталова.