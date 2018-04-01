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Международный Рахманиновский фестиваль прошел в Харькове

Культура
1 апреля, 22:32 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, апреля. /ТАСС

В нем приняли участие музыканты и искусствоведы из Украины, России, США, Японии, Франции, Германии

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КИЕВ, 1 апреля. /ТАСС/. Концерт для фортепиано с оркестром Николая Метнера "Посвящается С. В. Рахманинову" №2 в исполнении академического симфонического оркестра Харьковской областной филармонии завершил в воскресенье 20-й международный фестиваль "Сергей Рахманинов и украинская культура", который проходил в Харькове с 28 марта по 1 апреля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила организатор фестиваля Лариса Трубникова.

"Юбилейный фестиваль вызвал большой интерес. Рахманиновский фестиваль стал настоящим праздником для харьковчан и гостей города. На протяжении пяти дней - аншлаг. В фестивале приняли участие музыканты и искусствоведы из Украины, России, США, Японии, Франции, Германии", - отметила Трубникова.

В рамках фестиваля состоялась мировая премьера фильма "Мстислав Ростропович. Неукротимый смычок" режиссера Бруно Монсенжона. Прошли две международные конференции "Сергей Рахманинов: межнациональный и культурный диалог" и "Украинские национальные ценности и их модернизация в условиях информационной цивилизации". В них приняли участие профессор Московской консерватории Вячеслав Медушевский и заместитель директора Московского государственного института искусствоведения Галима Лукина.

Во время Рахманиновского фестиваля состоялась выставка "Украинская вышивка и авангард", которую представил президентский фонд Леонида Кучмы "Украина". Она позволила участникам и гостям фестиваля оценить краски вышивки, воссозданной по эскизам оригиналов 1900-1917 годов, которые связывают Рахманинова с Украиной.

"Традиционное проведение фестиваля в Харькове < ...> в такое сложное время убеждает нас в том, что музыка является свободной от границ, времени и пространства, без переводчиков объединяет людей разных национальностей, языков и религий, еще больше укрепляет узы сотрудничества и согласия", - сказал Медушевский.

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