Астраханский драмтеатр впервые в мире поставил пьесу "Враги" Арцыбашева

АСТРАХАНЬ, 1 апреля. /ТАСС/. С аншлагом прошла в Астраханском драматическом театре, одном из старейших в России, премьера спектакля "Любить" по пьесе русского драматурга Михаила Арцыбашева "Враги".

"Особенность этой постановки в том, что за более чем за сто лет с момента написания этой пьесы ее до сих пор никто в мире из театров не поставил. Премьера прошла с аншлагом, зрители в зале не сдерживали слез и долго аплодировали", - рассказали в театре ТАСС.

Этот спектакль - первая постановка нового художественного руководителя театра Игоря Лысова, который возглавил театр в ноябре прошлого года. Лысов напомнил корреспондент ТАСС, что пьеса "Враги" была написана еще в 1916 году, а нашел он ее только в первоисточнике, где слова еще написаны с "ять" на конце. Незамысловатая, на первый взгляд, история любви мужчины и женщины, по его словам, вскрывает глубинные реалии человеческих взаимоотношений, порой с беспощадной правдой. Спектакль заставляет зрителей задуматься: что такое любовь, можно ли любить и ненавидеть одновременно, любил ли ты и был ли ты честен в отношениях?

"В театральной программке написано не "драма", а "лирика на краю пропасти". И, конечно, Арцыбашев не думал о том, что поставил я, - рассказал Лысов. - Например, у него смерть одной из главных героинь описана просто - она уходит и за кадром умирает. У меня совершенно иначе: героиня перед смертью решается на самый сильный шаг в жизни - на такую сильную любовь к своему мужу, тоже старику. И умерла она в поцелуе с этим стариком", - отметил Лысов.

По словам режиссера, спектакль продумывался до самых мелочей - и не только в игре актеров. Например, декорации представляют собой некую лестничную клетку: вроде бы все на виду, но в то же время люди словно заперты и находятся в лабиринте, где спрятаны чувства и мысли. Еще одна деталь - задний фоновый занавес, который "дышит" разными оттенками - от бирюзы до красного и даже кроваво-черного, еще раз подчеркивая, что любовь может быть разной.

Михаил Арцыбашев (1878-1927) - русский писатель, драматург, публицист. автор популярных в свое время романов "Санин" и "У последней черты". В 1923 эмигрировал в Польшу.