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Фильм Хлебникова "Аритмия" победил во всех главных номинациях "Ники"

Культура
1 апреля, 23:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Картина рассказывает историю врача скорой помощи, который из-за неприятностей на работе не замечает проблем в собственной личной жизни

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Режиссер Андрей Кончаловский и режиссер, продюсер Сергей Сельянов (слева направо), получивший приз в номинации "Лучший игровой фильм" за работу "Аритмия", на 31-й церемонии вручения наград национальной кинематографической премии "Ника"

Режиссер Андрей Кончаловский и режиссер, продюсер Сергей Сельянов (слева направо), получивший приз в номинации "Лучший игровой фильм" за работу "Аритмия", на 31-й церемонии вручения наград национальной кинематографической премии "Ника"

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Фильм Бориса Хлебникова "Аритмия" стал в воскресенье безоговорочным фаворитом старейшей национальной кинопремии "Ника", победив во всех главных номинациях. Церемония награждения лауреатов в тридцать первый раз прошла в "Вегас Сити Холле".

Картина "Аритмия" победила в основной номинации - "Лучший фильм". Награду вручал президент Российской Академии кинематографических искусств "Ника" Андрей Кончаловский. "У президента "Ники" не много обязанностей, одна из них - вот эта, она приятная - объявлять победителей", - пошутил режиссер.

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Он добавил, что если в прошлые годы церемония вручения "Ники" завершалась почти за полночь, то теперь она заканчивается в разумное время. "У Юлика Гусмана (художественный руководитель и основатель премии - прим. ТАСС) усовершенствовалось чувство формы, в прошлый раз мы закончили в 12", - сказал Кончаловский.

"Еще 15 лет и встанем на ноги", - парировал Гусман.

Говоря о претендентах на главную награду, Кончаловский отметил, что все они очень достойные и пытаются ответить на вопрос: "зачем человек живет".

В фильме "Аритмия" рассказана история врача скорой помощи, который из-за неприятностей на работе не замечает проблем в собственной личной жизни. "То, что "Аритмия" проникла в ваши сердца показывает, что, видимо, в этом году нам недостает сердечности, которая есть в фильме", - сказал со сцены продюсер ленты Сергей Сельянов.

Лучший режиссер и актеры

Хлебников стал также лучшим режиссером на "Нике". В номинации "Лучшая мужская роль" победил Александр Яценко, сыгравший в "Аритмии". "Я счастливый человек, и я вас люблю", - сказал актер, поблагодарив всю съемочную группу и особенно свою партнершу по фильму Ирину Горбачеву, которая также получила "Нику". За сценарий тоже отметили "Аритмию".

Фрейндлих и лучшие мужчины в кино

Алиса Фрейндлих получила награду в номинации "Лучшая женская роль второго плана" за фильм "Большой" Валерия Тодоровского. "У Алисы Бруновны сегодня спектакль, я буду счастлив поработать курьером", - сказал внук Фрейндлих продюсер Никита Владимиров, принимая награду.

Лучшими исполнителями мужских ролей второго плана стали сразу два актера - Сергей Гармаш ("Холодное танго") и Владимир Ильин ("Время первых").

"От того, что мы собираемся здесь, мы становимся лучше", - сказал со сцены Гармаш.

Ильин не смог лично получить награду - находится на съемках.

Лучший фильм СНГ и спецпризы

Лучшим фильмом стран СНГ, Грузии и Балтии стало "Кресло" Эльдара Шенгелая (Грузия). В номинации "Лучшая операторская работа" победили Сергей Астахов, Иван Бурлаков при участии Кирилла Боброва (фильм "Салют-7").

В этом году впервые была вручена премия "Шаг в будущее" - за поддержку веб-сериалов отмечен учредитель сайта Digital reporter Антон Калинкин. Он поблагодарил академиков за столь смелый "шаг в будущее". По его словам, создатели веб-сериалов воспринимают этот приз как аванс.

В номинации "За вклад в кинематографические науки, критику и образование" отметили Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, которому в этом году исполняется 100 лет. "За творческие достижения в области телевизионного кинематографа" решено было наградить фильм "Пётр Лещенко. Всё, что было..." режиссера Владимира Котта.

Этуш и почетная "Ника"

Почетный приз "Честь и достоинство", который носит имя Эльдара Рязанова, получил народный артист СССР Владимир Этуш.

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"Театр горд сегодня, Вы великий из великих, я Вас обнимаю и люблю", - сказал художественный руководитель Вахтанговского театра Римас Туминас , вручая награду актеру.

"Дорогие друзья, я очень рад, - ответил со сцены Этуш. - Я долго, долго что-то делал как артист. И все, больше я ничего не делаю, только играю иногда. Никогда не думал, что мне тут что-то вручат. Я тронут".

Зал стоя проводил актера за кулисы.

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Персоны
Этуш, Владимир Абрамович Фрейндлих, Алиса Бруновна Тодоровский, Валерий Петрович Рязанов, Эльдар Александрович Кончаловский, Андрей Сергеевич
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