Фильм Хлебникова "Аритмия" победил во всех главных номинациях "Ники"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Фильм Бориса Хлебникова "Аритмия" стал в воскресенье безоговорочным фаворитом старейшей национальной кинопремии "Ника", победив во всех главных номинациях. Церемония награждения лауреатов в тридцать первый раз прошла в "Вегас Сити Холле".
Картина "Аритмия" победила в основной номинации - "Лучший фильм". Награду вручал президент Российской Академии кинематографических искусств "Ника" Андрей Кончаловский. "У президента "Ники" не много обязанностей, одна из них - вот эта, она приятная - объявлять победителей", - пошутил режиссер.
Он добавил, что если в прошлые годы церемония вручения "Ники" завершалась почти за полночь, то теперь она заканчивается в разумное время. "У Юлика Гусмана (художественный руководитель и основатель премии - прим. ТАСС) усовершенствовалось чувство формы, в прошлый раз мы закончили в 12", - сказал Кончаловский.
"Еще 15 лет и встанем на ноги", - парировал Гусман.
Говоря о претендентах на главную награду, Кончаловский отметил, что все они очень достойные и пытаются ответить на вопрос: "зачем человек живет".
В фильме "Аритмия" рассказана история врача скорой помощи, который из-за неприятностей на работе не замечает проблем в собственной личной жизни. "То, что "Аритмия" проникла в ваши сердца показывает, что, видимо, в этом году нам недостает сердечности, которая есть в фильме", - сказал со сцены продюсер ленты Сергей Сельянов.
Хлебников стал также лучшим режиссером на "Нике". В номинации "Лучшая мужская роль" победил Александр Яценко, сыгравший в "Аритмии". "Я счастливый человек, и я вас люблю", - сказал актер, поблагодарив всю съемочную группу и особенно свою партнершу по фильму Ирину Горбачеву, которая также получила "Нику". За сценарий тоже отметили "Аритмию".
Алиса Фрейндлих получила награду в номинации "Лучшая женская роль второго плана" за фильм "Большой" Валерия Тодоровского. "У Алисы Бруновны сегодня спектакль, я буду счастлив поработать курьером", - сказал внук Фрейндлих продюсер Никита Владимиров, принимая награду.
Лучшими исполнителями мужских ролей второго плана стали сразу два актера - Сергей Гармаш ("Холодное танго") и Владимир Ильин ("Время первых").
"От того, что мы собираемся здесь, мы становимся лучше", - сказал со сцены Гармаш.
Ильин не смог лично получить награду - находится на съемках.
Лучшим фильмом стран СНГ, Грузии и Балтии стало "Кресло" Эльдара Шенгелая (Грузия). В номинации "Лучшая операторская работа" победили Сергей Астахов, Иван Бурлаков при участии Кирилла Боброва (фильм "Салют-7").
В этом году впервые была вручена премия "Шаг в будущее" - за поддержку веб-сериалов отмечен учредитель сайта Digital reporter Антон Калинкин. Он поблагодарил академиков за столь смелый "шаг в будущее". По его словам, создатели веб-сериалов воспринимают этот приз как аванс.
В номинации "За вклад в кинематографические науки, критику и образование" отметили Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, которому в этом году исполняется 100 лет. "За творческие достижения в области телевизионного кинематографа" решено было наградить фильм "Пётр Лещенко. Всё, что было..." режиссера Владимира Котта.
Почетный приз "Честь и достоинство", который носит имя Эльдара Рязанова, получил народный артист СССР Владимир Этуш.
"Театр горд сегодня, Вы великий из великих, я Вас обнимаю и люблю", - сказал художественный руководитель Вахтанговского театра Римас Туминас , вручая награду актеру.
"Дорогие друзья, я очень рад, - ответил со сцены Этуш. - Я долго, долго что-то делал как артист. И все, больше я ничего не делаю, только играю иногда. Никогда не думал, что мне тут что-то вручат. Я тронут".
Зал стоя проводил актера за кулисы.