Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пушкинский музей проведет экскурсию для людей с аутизмом

Культура
2 апреля, 0:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Программа включает видеогид, занятия на тактильных макетах, также пройдет лекция нейробиолога Александра Сорокина

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина осуществит в понедельник совместно с фондом "Абсолют-Помощь" специальную программу, адресованную людям с расстройством аутистического спектра (РАС). Программа приурочена к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, который отмечают ежегодно 2 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

Смотрите также

Аутизм: как обнаружить его у ребенка до года и появится ли когда-нибудь лекарство

Аутизм - это врожденное или приобретенное расстройство, которое проявляется в трудностях социального взаимодействия и общения.

В этот день в Пушкинском музее пройдут специализированные экскурсии по выставке "Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции". Просмотр экспозиции будет сопровождать обширная инклюзивная программа, которая включит в себя видеогид, экскурсии на жестовом языке, облегченный маршрут для детей с РАС, а также занятия на тактильных макетах, рассказали в пресс-службе. Кроме того, нейробиолог Александр Сорокин прочтет лекцию "Человек с аутизмом в художественном музее".

О программе

Инклюзивную программу к выставке реализуют в рамках меморандума, подписанного в январе 2018 года ГМИИ имени А. С. Пушкина и ООО "Группа компаний Абсолют". Целью сотрудничества является поддержка программы развития музея, в том числе расширение спектра инклюзивных проектов, развитие цифровых и образовательных инициатив, предназначенных для посетителей с особыми потребностями.

С 2015 года совместно с благотворительным фондом "Выход" в музее реализуют программу "Аутизм. Дружелюбная среда", в рамках которой проводят инструктажи для сотрудников музея и занятия для подопечных фонда. С 2016 года в рамках другой программы "Доступный музей" ГМИИ имени А. С. Пушкина запустил новые проекты для особых посетителей музея, а также начал работу над преодолением сенсорных барьеров, рассказали в музее.

Благотворительный фонд "Абсолют-Помощь" - некоммерческая организация, которая оказывает поддержку тяжелобольным детям, помогает адаптироваться к полноценной жизни в обществе детям-сиротам и выпускникам коррекционных школ-интернатов. Миссия фонда - улучшать качество жизни детей, возможности которых ограничены заболеваниями или социальными обстоятельствами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Высота станции "Тяньгун" опустилась ниже 150 км
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
СМИ: США понесли в марте самые большие потери за время операции против ИГ в Сирии и Ираке
4
Путин внес в Госдуму поправки в КоАП об аресте имущества юрлиц за взятки или подкуп
5
Евгений Савченко: запоминается последнее
6
Китай со 2 апреля вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США
7
СМИ: обломки сходящей с орбиты станции "Тяньгун-1" могут упасть на территории Европы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники