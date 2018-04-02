Пушкинский музей проведет экскурсию для людей с аутизмом

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина осуществит в понедельник совместно с фондом "Абсолют-Помощь" специальную программу, адресованную людям с расстройством аутистического спектра (РАС). Программа приурочена к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, который отмечают ежегодно 2 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

Аутизм - это врожденное или приобретенное расстройство, которое проявляется в трудностях социального взаимодействия и общения.

В этот день в Пушкинском музее пройдут специализированные экскурсии по выставке "Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции". Просмотр экспозиции будет сопровождать обширная инклюзивная программа, которая включит в себя видеогид, экскурсии на жестовом языке, облегченный маршрут для детей с РАС, а также занятия на тактильных макетах, рассказали в пресс-службе. Кроме того, нейробиолог Александр Сорокин прочтет лекцию "Человек с аутизмом в художественном музее".

О программе

Инклюзивную программу к выставке реализуют в рамках меморандума, подписанного в январе 2018 года ГМИИ имени А. С. Пушкина и ООО "Группа компаний Абсолют". Целью сотрудничества является поддержка программы развития музея, в том числе расширение спектра инклюзивных проектов, развитие цифровых и образовательных инициатив, предназначенных для посетителей с особыми потребностями.

С 2015 года совместно с благотворительным фондом "Выход" в музее реализуют программу "Аутизм. Дружелюбная среда", в рамках которой проводят инструктажи для сотрудников музея и занятия для подопечных фонда. С 2016 года в рамках другой программы "Доступный музей" ГМИИ имени А. С. Пушкина запустил новые проекты для особых посетителей музея, а также начал работу над преодолением сенсорных барьеров, рассказали в музее.

Благотворительный фонд "Абсолют-Помощь" - некоммерческая организация, которая оказывает поддержку тяжелобольным детям, помогает адаптироваться к полноценной жизни в обществе детям-сиротам и выпускникам коррекционных школ-интернатов. Миссия фонда - улучшать качество жизни детей, возможности которых ограничены заболеваниями или социальными обстоятельствами.