В Петербурге открывается международный фестиваль балета Dance Open

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Международный фестиваль балета Dance Open откроется в понедельник в Петербурге. До 17 апреля главной сценой мероприятия станет Александринский театр, где в ранее наряду с драматическими давали балетные представления.

"Особый подарок балетоманам готовит Dance Open к 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа", - сообщила основатель и руководитель фестиваля Екатерина Галанова. Им станет спектакль "Тщетная предосторожность" в исполнении Екатеринбургского балета. Петербургская версия "Тщетной" родилась в 1885 году благодаря творчеству Петипа. На открытии Dance Open представят восстановленную и осовремененную Сергеем Вихаревым версию водевильной комедии о счастливых влюбленных. Декорации и костюмы создали в художественной стилистике Винсента Ван Гога.

Балет Монте-Карло покажет на фестивале "Золушку" Жана-Кристофа Майо, которую уже почти 20 лет демонстрируют на мировых сценах. В Петербург постановка приезжает впервые. Испанский мэтр фламенко Хосе Антонио представит на сцене Александринского спектакль "Душа фламенко". Национальный балет Нидерландов привезет постановку Made in Amsterdam, сформированную специально для Dance Open из пяти хореографических миниатюр от культовых хореографов - Кристофера Уилдона, Дэвида Доусона, Алексея Ратманского, Ханса ван Манена.

Подарком от Большого театра Женевы станет "Щелкунчик" в хореографии Йерона Вербрюггена. Три истории представят на фестивале танцовщики словенского национального театра Марибора - это постановки мастеров разных эстетических пристрастий Эдварда Клюга, Йохана Ингера и Александра Экмана.

Заключительный вечер "Гала звезд Dance Open" включает как фрагменты признанных шедевров, так и новые эксперименты в исполнении ведущих солистов мирового балета. Впервые за последние годы на фестивале пройдет церемония вручения международной балетной премии Dance Open Award.

Dance Open, основанный Екатериной Галановой в 2001 году, вошел в список наиболее значимых и влиятельных европейских балетных фестивалей. Первоначально он представлял собой серию мастер-классов для детей и подростков. Со временем организаторы стали проводить гала-концерты для публики, приглашая для участия ведущих танцовщиков со всего мира. Звезд первой величины решением международного жюри награждаю хрустальной репликой скульптуры, изготовленной со слепка ноги Анны Павловой.